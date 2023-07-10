لأول مرة منذ نيسان 2022: محافظ بنك إسرائيل لم يرفع سعر الفائدة

هذا القرار يحدث لأول مرة بعد أكثر من عام من مواصلة رفع سعر الفائدة المصرفية

أعلن بنك إسرائيل اليوم عن قراره إبقاء الفائدة دون تغيير- لأول مرة منذ بدء رفع أسعار الفائدة في نيسان/أبريل من العام الماضي، وسيبقى سعر الفائدة في الاقتصاد عند 4.75%، كما يقدره معظم المحللين في الاقتصاد، والخلفية لترك سعر الفائدة دون تغيير هو مؤشر أسعار المستهلك لشهر أيار/مايو الذي ارتفع بمعدل أقل من المتوقع. ومن المتوقع أن يرفع بنك إسرائيل الفائدة مجددا في تشرين أول/سبتمبر فقط.

وفي أسباب قرار البنك لقراره ذكر إن "النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الإسرائيلي بمستوى مرتفع ويرافقه سوق عمل ضيق. التضخم المالي لا زال أفقيا ويرافقه مستوى مرتفع. لكن هناك في الأشهر الأخيرة تباطئ في التضخم. لذلك، قررت اللجنة إبقاء الفائدة دون تغيير، ، لكنها ترى إمكانية كبيرة لاستمرار زيادة سعر الفائدة في قراراتها المقبلة ".

لكن بعد قرار بنك إسرائيل تجميد زيادة سعر الفائدة، دعا محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون في مؤتمر صحافي التأكد من أن التغييرات التشريعية في النظام القضائي تتم بتوافق واسع وتحافظ على قوة واستقلالية المؤسسات. "لقد قلت في الماضي إنه في أعقاب دفع هذه التغييرت طرأ ارتفاع بمستوى عدم اليقين في الاقتصاد، كما ينعكس ، من بين أمور أخرى ، في الانخفاض المفرط لقيمة الشاقل وضعف أداء سوق الأوراق المالية الإسرائيلية. إن استمرار حالة عدم اليقين قد يكون له أثمان اقتصادية كبيرة ، كما ينعكس في المخاطر بتوقعات قسم الأبحاث".