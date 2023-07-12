رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي زار مصر لمناقشة تطوير خزان الغاز

اسرائيل تسعى الى مساعدة السلطة الفلسطينية بتطوير حقل الغاز لتحسين مواردها الاقتصادية ودعم استقرارها

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغفي زار القاهرة قبل أسبوعين، واجتمع خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين.

وذكرت الصحيفة أن هنغفي ناقش خلال الزيارة موضوع تطوير خزان الغاز "غزة مارين" الواقع أمام شواطئ قطاع غزة حيث من المفترض أن تصل مدخولاته الى السلطة الفلسطينية. وبموجب القرار الإسرائيلي، مصر ستكون المسؤولة عن تطوير خزان الغاز للسلطة الفلسطينية.

وقال مسؤول سياسي للصحيفة إنه "يوجد للدولة مصلحة لخلق مصدر دخل اقتصادي للسلطة الفلسطينية بهدف الحفاظ على استقرارها وتعزيز الحرب ضد العمليات العدائية".

وذكر التقرير أن هنغفي ناقش قضية طاقة أخرى خلال الزيارة وهي الطلب المصري بزيادة حجم تصدير الغاز الإسرائيلي الى مصر. هذا الموضوع قيد البحث والنقاش هذه الأيام في وزارة الطاقة الإسرائيلية، وحتى أن هذا الأسبوع زارت بعثة من وزارة الطاقة ومجلس الأمن القومي لمناقشة الموضوع.

إضافة لذك، تريد مصر أن تزيد لا يقل عن 4 مليار متر مكعب من كمية الغاز التي ستبيعها إسرائيل لها ، ويحتل هذا الأمر المرتبة الأولى في قائمة أولوياتها. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المسألة في غضون شهر تقريبًا من قبل رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الطاقة يسرائيل كاتس.