رغم الاحتجاجات المستمرة حول خطة الإصلاح القضائي: ارتفاع الشاقل الإسرائيلي مقابل الدولار

أمير يارون"البنك المركزي يرى انخفاضًا في التضخم في الأشهر الستة المنصرمة وعلى وجه الخصوص في الأشهر الثلاثة الماضية"

على الرغم من الاحتجاجات المستمرة حول خطة الإصلاح القانوني، يواصل الشاقل الإسرائيلي قوته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تم تداوله، اليوم الخميس، بحوالي 3.62 وقال محافظ بنك إسرائيل ورئيس اللجنة النقدية البروفيسور أمير يارون، إن "البلاد تقترب من نهاية رفع سعر الفائدة وهذا له تأثير إيجابي على الشاقل".

في الوقت الذي وصلت فيه الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي، استمر سعر صرف الدولار في الانخفاض في الأيام القليلة المنصرمة وتعزز الشاقلل مقابل الدولار، أمس الاربعاء، بينما تراجع مقابل اليورو الذي ارتفع بنسبة 0.4 في المئة، صباح اليوم الخميس.

وعلى الرغم من توقع زيادة أخرى فيسعر الفائدة هالعام الجاري، قال البروفيسور يارون إن "البنك المركزي يرى انخفاضًا في التضخم في الأشهر الستة المنصرمة وعلى وجه الخصوص في الأشهر الثلاثة الماضية، وتشير مثل هذه التصريحات للسوق إلى اقتراب إسرائيل من نهاية رفع سعر الفائدة، الأمر الذي له تأثير إيجابي على الشاقل.

ومع ذلك، أشار بنك إسرائيل أيضًا إلى أن التضخم في إسرائيل لا يزال أعلى بنسبة 1 في المئة مما كان ينبغي أن يكون. وربط البروفيسور يارون ذلك بتخفيض قيمة الشيكل الفائض، والذي يقول إنه يرجع إلى تشريع الإصلاح القضائي.

وفي السياق قد يصبح هذا مشكلة لأنه إذا ظل التضخم في إسرائيل مرتفعًا، فسيتعين على بنك إسرائيل الاستمرار في رفع سعر الفائدة، كان الشاقل من أقوى العملات في العالم في عام 2021، لكنه ضعف في عام 2022 جنبًا إلى جنب مع التراجع في الأسواق العالمية والتوترات المحلية العام الجاري.