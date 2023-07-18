شركة الطاقة العملاقة "بريتيش بتروليوم" وشركة من أذربيجان تشاركان لأول مرة بمناقصة للتنقيب عن الغاز في إسرائيل

يأتي هذا في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالتنقيب عن الغاز في مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط

شاركت شركة "بريتيش بتروليوم" BP وشركة النفط الوطنية في ـأذربيجان SOCAR لأول مرة في مناقصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي البحر المتوسط، وهذا دليل على الاهتمام الدولي المتزايد باحتياطات الغاز في شرق البحر المتوسط.

وقالت مصادر في لندن لرويترز أن شركتي بريتيش بتروليوم BP و SOCAR من أذربيجان قدمتا عرضا مشتركا مع الشركة الإسرائيلية NEW MED ENERGY للبحث عن الغاز في منطقتين، ويأتي هذا في إطار جولة مناقصات رابعة أغلقت يوم الأحد.

قبل أربعة أشهر ، عرضت شركة بريتيش بتروليوم وشركة أدنوك العملاقة للطاقة في أبو ظبي شراء 50 في المائة من شركة نيو ميد مقابل ملياري دولار ، مما يتيح لهم الدخول إلى سوق الطاقة الإسرائيلي المتنامي.

احتياطيات الغاز الكبيرة في شرق البحر المتوسط تشغل مصر وإسرائيل وقبرص ولبنان ، وفي السنوات الأخيرة بدأت شركات عالمية كبيرة في إبداء الاهتمام ، خاصة في أوروبا التي تتعطش لتزويد آمن بالغاز بدلاً من الغاز من روسيا.

نيو ميد هي أكبر مساهم في حقل ليفيتان للغاز الذي تديره شركة شيفرون وينتج 12 مليار متر مكعب من الغاز الموردة إلى إسرائيل ومصر والأردن. في عروض العطاء التي قدمتها بريتيش بتروليوم BP و SOCAR من أذربيجان ، تحدثوا عن مناطق قريبة من حقلي الغاز لفيتان وتمار.

ورفضت شركة بريتيش بتروليوم BP و SOCAR الرد على التقرير، في حين أكدت نيو ميد أنها طرحت مناقصة كجزء من كونسورتيوم من الشركات العالمية. رفضت وزارة الطاقة الإسرائيلية تقديم أسماء الشركات.