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تركيا توقّع مع الإمارات صفقة ضخمة ترفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

i24NEWS

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تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان (إلى اليمين) وهو يقف لالتقاط صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبو ظبي في 19 يوليو / تموز 2023.
UAE's Ministry of Presidential Affairs / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان (إلى اليمين) وهو يقف لالتقاط صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبو ظبي في 19 يوليو / تموز 2023.

وقعت تركيا مع الإمارات الأربعاء اتفاقيات توزعت على 13 مجالا بلغ إجمالي قيمتها 50.7 مليار دولار، على ما أعلنت دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية

وقعت تركيا مع الإمارات الأربعاء اتفاقيات توزعت على 13 مجالا مختلفا بلغ إجمالي قيمتها 50.7 مليار دولار، على ما أعلنت رئاسة دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي. 

وبحسب البيان فقد اتفق الجانبان على إنشاء مجلس استراتيجي رفيع المستوى يترأسه كل من أردوغان والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات.

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كما أشار البيان إلى قرار تعميق التعاون الحالي في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والصحة والغذاء والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارة الألكترونية والتمويل والصحة وإلغاء والسياحة والعقارات والبناء والصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وفق النشر في الأناضول.

HAMAD AL-KAABI / UAE'S MINISTRY OF PRESIDENTIAL AFFAIRS / AFP
HAMAD AL-KAABI / UAE'S MINISTRY OF PRESIDENTIAL AFFAIRS / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمتها وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان (إلى اليمين) وهو يجلس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبو ظبي في 19 يوليو / تموز 2023.

يذكر أن الرئيس التركي انطلق بجولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات هدفت إلى تعزيز العلاقات مع منطقة الخليج والنهوض باقتصاد بلاده لا سيما على وقع الزلزال المدمر الذي وقع في شباط وتسبب بأضرار هائلة حيث بلغت الأضرار ما يتجاوز 100 مليار دولار وفق تقدير أممي، فضلا عن سقوط عشرات آلاف الضحايا. 

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