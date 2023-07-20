نتنياهو يناقش مع رئيس شركة "بوينغ" زيادة الاستثمارات في إسرائيل

التعاون المستمر مع الصناعة الإسرائيلية بشأن تطوير تقنيات الطيران المتقدمة، وزيادة استثمارات بوينغ في إسرائيل وإمكانيات الصفقات التجارية مع دولة إسرائيل".

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، برئيس شركة بوينغ العالمية بريندان نيلسون ورئيس شركة بوينغ الإسرائيلية الميجور جنرال(متقاعد) ايدو نيهوشتان في القدس،" التعاون المستمر مع الصناعة الإسرائيلية بشأن تطوير تقنيات الطيران المتقدمة، وزيادة استثمارات بوينغ في إسرائيل وإمكانيات الصفقات التجارية مع دولة إسرائيل".

Geoffroy Van der Hasselt / AFP عرض طائرة بوينج 777x خلال معرض باريس الجوي الدولي في مطار باريس لو بورجيه ، في 20 يونيو 2023.

ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء شارك في الاجتماع رئيس ديوان رئيس الوزراء، ومدير مجلس الأمن القومي، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، ومستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء. الأمانة العسكرية للوزير وعضو بارز في فريق بوينغ الاستراتيجي العالمي.

في وقت سابق من فبراير/شباط المنصرم، أعلنت شركة بوينغ أنها توسع تعاونها مع سلاح الجو الإسرائيلي، حيث قال رئيس الفرع العسكري لعملاق صناعة الطيران تيد كولبير خلال زيارته لإسرائيل إن "الشركة ستزود إسرائيل بأربع ناقلات من طراز KC-46 مع خيار تسليم أربع ناقلات أخرى في المستقبل" كما التزمت شركة بوينغ بتزويد إسرائيل بـ 25 طائرة مقاتلة جديدة ومتطورة من طراز F-15 IA (Israel Advanced)