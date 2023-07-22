الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده تطلب الانضمام لبريكس وأنها ستساهم في بنك المجموعة بمبلغ 1.5 مليار دولار

وأردف: "نحن مع الصين منذ سنوات نناضل من أجل عالم أفضل. وتكون فيه أفضل عدالة بالأخص مساعدة الدول الفقيرة. نحن نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب".

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة له مع قناة “سي سي تي في” الصينية، أن بلاده تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة "البريكس"، وأنها ستساهم في مرحلة أولى بمليار ونصف مليار دولار لدخول بنك "البريكس".

وأضاف الرئيس الجزائري، في المقابلة التي نشرت الصحافة الجزائرية بعض مقتطفاتها أمس الجمعة: "العالم أصبحت فيه تكتلات، وأصبح لدى العالم كله ثقة كبيرة في سياسة الصين لأن السياسة ليست لديها خلفيات. انضمام الجزائر إلى البريكس يفتح لها أفاقا جديدة اقتصادية".

وأردف: "نحن مع الصين منذ سنوات نناضل من أجل عالم أفضل. وتكون فيه أفضل عدالة بالأخص مساعدة الدول الفقيرة. نحن نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب".

وأشار الرئيس الجزائري: "عالم بريكس يساعدنا أكثر، وطلبنا رسميا الانضمام الى بريكس وبنك بريكس. كما راسلنا المديرة رئيسة البرازيل السابقة أن نكون أعضاء مساهمين في بنك بريكس، والمساهمة الأولى للجزائر ستكون بمليار ونصف مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس".