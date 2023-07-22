سعيا لخلق فرص عمل: المغرب يدعم مشاريع استثمارية بـ11 مليار دولار

يراد من ميثاق الاستثمار الجديد إتاحة استثمارات بـ55 مليار دولار، وخلق 500 ألف فرصة عمل بين 2022 و2026

صادقت الحكومة المغربية على حزمة مشاريع في الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغت قيمتها 11 مليار دولار، وهي مشاريع موعودة بدعم الدولة، حسب أهميتها.

وأجازت اللجنة الوطنية للاستثمار، الخميس، مشاريع استثمارات بقيمة 3.2 مليارات دولار، يراد منها إحداث 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفق النشر في العربي الجديد.

يهدف ميثاق الاستثمار الجديد الى جذب المستثمرين المحليين والأجانب عبر الحوافز والدعم. ويعتبر هذا ثاني اجتماع للجنة الوطنية للاستثمارات، بعدما صادقت في اجتماعها الأول في مايو/ أيار على مشاريع استثمارية بقيمة 7.67 مليارات دولار، ينتظر أن تستفيد من الدعم الذي يخوله ميثاق الاستثمار.

ويراد من ميثاق الاستثمار الجديد إتاحة استثمارات بـ55 مليار دولار، وخلق 500 ألف فرصة عمل بين 2022 و2026.

وتم اقتراح المشاريع المصادق عليها من الحكومة، من قبل القطاع الخاص بهدف الاستفادة من الدعم الأساسي أو نظام الدعم الخاص الذي يهم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، حيث التزمت الشركات الحاملة لتلك المشاريع المصادق عليها بتوفير 11742 ‏فرصة عمل مباشرة و9280 فرصة عمل غير مباشرة.

وتبنى المغرب عبر ميثاق الاستثمار، نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة المغربية، أشارت في بيان مؤخرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق لإنجاز مشروع استثماري يتعلق بمصنع لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الطبية والغذائية. وأوضح البيان أن المشروع الاستثماري سيقام على مساحة 6000 متر مربع بمبلغ يصل إلى نحو 60 مليون درهم ما يساوي 6.1 مليون دولار.