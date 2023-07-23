إسرائيل:منتدى كبرى الشركات الاقتصادية وعشرات شركات الهايتك يعلنون الاضراب احتجاجا على الاصلاحات القضائية

يأني هذا في إطار الاحتجاج على الغاء بند المعقولية ويتزامن مع مظاهرات حاشدة نظمت اليوم في تل أبيب والقدس

في إطار الخطوات الاحتجاجية على نية الحكومة "الغاء بند المعقولية"، أعلن منتدى الأعمال الذي يضم رؤساء أكبر 150 شركة في الاقتصاد الإسرائيلي بعد انتهاء جلسة ليلية عن اضراب غدا الاثنين.

وقال في بيان إن "المنتدى يطالب الشركات ومصالح إضافية الانضمام الى هذه الخطوة الطارئة التي اتخذت دون أي خيار آخر، بهدف وقف تشريع أحادي الجانب والبدء بالحوار. المنتدى يطالب رئيس الحكومة أداء دوره، وفهم حجم الكارثة التي يمكن أن تحدث في الأسابيع الثلاثة قبل 9 آب، والوقف الفوري للتشريعات والبدء بالحوار".

وعلى صعيد متصل، واستجابة لبيان المنتدى أعلنت عشرات من شركات الهايتك وصناديق رأس المال الاستثماري أنهم سيوقفون نشاطهم غدا وسيتيحون للموظفين المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد الثورة القانونية. وذكر البيان :"نحن ننضم الى أصدقائنا من منتدى الأعمال الذي اعلن عن بحق غت إغلاق الشركات، وسنقف معا سوية غدا في الدفاع عن دولة إسرائيل".

وتظاهرت حشود اليوم ضد الثورة القضائية في القدس قبل المصادقة النهائية على الغاء بند المعقولية، واعتقلت الشرطة الاسرائيلية خمسة محتجين في مسيرة لم تنسق مسبقا مع الشرطة في القدس، في حين طالبت حشود مؤيدة للاصلاح القضائي بتمريره.