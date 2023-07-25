علامة "إكس" في تطبيق تويتر ستكبد إيلون ماسك خسارة قد تصل إلى 20 مليار دولار

تغيير شعار منصة تويتر قد أفقد علامتها التجارية ما بين 4 مليارات، ومن المقرر أن تصل إلى 20 مليار دولار،

باشر مالك تطبيق تويتر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى احداث تغييرات ومصطلحات جديدة كانت الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية بعد إعلان الملياردير الأميركي عن تغييرات في المنصة، حيث بادر ماسك إلى نشر صورة حرف "إكس" على خلفية سوداء، قائلاً: إن الشعار مؤقت لكن قريبا سنودع علامة تويتر التجارية وتدريجيا جميع الطيور"

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، هذه التطورات لن تمر مرور الكرام على ما يبدو، حيث لفت خبراء ومحللون إلى أن إقدام ماسك، على تغيير شعار منصة تويتر قد أفقد علامتها التجارية ما بين 4 مليارات، ومن المقرر أن تصل إلى 20 مليار دولار،

وأوضح مدير الاتصال في شركة "Siegel+Gale" العالمية المتخصصة في استراتيجيات العلامات التجارية ستيف سوسي، أن خسارة كبيرة قد تحل شركة تويتر من قرار ماسك الأخير، خصوصا وأنها استغرقت 15 عاما لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم.

من جانبها، تقدر جامعة فاندربيلت قيمة علامة تويتر التجارية بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وهو ما يمكن مقارنته بالقيمة التجارية لعلامة تطبيق سنابشات.إلا أن قيمة العصفور الأزرق قد تراجعت منذ أن استحوذ عليها ماسك في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار.

كما قال مؤسس وكالة العلامات التجارية Fazer تود إروين، على أن تويتر هي واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بانتشار رمز الطائر الأزرق في جميع أنحاء العالم إلى جانب شعارات منصات التواصل الكبرى "فيسبوك" و"إنستغرام".

أتت هذه التطورات بعدما كشف ماسك والرئيسة التنفيذية لتويتر ليندا ياكارينو كانا النقاب عن الشعار الجديد، أمس الاثنين، وتظهر فيه علامة "إكس" (X ) بيضاء اللون على خلفية سوداء بدلا من رمز الطائر الأزرق المعتاد.

وغردت ياكارينو على حسابها قائلة "إكس هنا! فلنفعلها"، كما نشرت صورة للشعار الجديد من على مقر الشركة في سان فرانسيسكو.في حين هيمن هاشتاغ "وداعا تويتر" على المنصة مع إشارة إلى الشعار القديم، وسط انتقادات كثيرة.

ووفقا لشركة استشارات تقييم العلامة التجارية Brand Finance فإن قيمة علامة تويتر التجارية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار في حين قدرت الشركة علامة فيسبوك التجارية بـ 59 مليار دولار و إنستغرام بـ 47.4 مليار دولار.