وكالة التصنيف الائتماني "موديز": "إلغاء بند المعقولية خلق خطرا كبيرا على الاقتصاد الإسرائيلي"

الوكالة اصدرت بيانا تطرقت فيه الى عدد من المواضيع التي يمكنها التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" الليلة بيانا غير عادي بخصوص توقعاتها حول الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك على خلفية تمرير قانون "تقليص بند المعقولية" أمس في الكنيست، وقالت إن القانون يخلق مخاطر كبيرة للمساس بالاقتصاد الإسرائيلي.

وبحسب الوكالة التي تطرقت الى عدد من المواضيع التي يمكنها التأثير على الاقتصاد، بينها رفض الطيارين وضباط كثيرين الامتثال للخدمة التطوعية بعد تشريع القانون وقال في البيان إن :"يوجد خطر كبير بأن التوترات السياسية والاجتماعية حول الموضوع ستتواصل، وستكون تأثيرات سلبية على اقتصاد إسرائيل وعلى وضعها الأمني".

وتابع البيان إن "الغاء بند المعقولية أمس ضاعف المخاوف للمساس بالاقتصاد الإسرائيلي، مخاوفنا المسبقة تبدأ بالتحقق، هدف الخطوة هو إضعاف المحكمة العليا بصورة تمس بالتوازنات والضوابط وتمس بجودة القرارات المتخدة، الهبوط بالاستثمارات في الهايتك مقلق، على ضوء مركزية هذا القطاع في الاقتصاد الإسرائيلي، وهي أكبر من العالم الغربي. التوترات السياسية والاجتماعية من المتوقع أن تتضاعف، وعدم امتثال جنود الاحتياط للخدمة هي مشكلة كبيرة".

وقال البيان إن "المؤسسات التنفيذية والتشريعية أصبحت أقل قابلية للتنبؤ وأكثر استعدادا لخلق مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".وبرأيهم "نحن نؤمن أن الميزة الواسعة لاقتراحات الحكومة يمكن أن تضعف بشكل كبير من استقلالية النظام القضائي وتشويش التوازنات بين أذرع الحكم المختلفة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية حيث أن لإسرائيل لا يوجد دستور مكتوب ويعتمد هيكلها المؤسسي بشكل كبير على الإشراف والمراقبة القضائية".