وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح "منتدى الأعمال إسرائيل-غانا"

يعتبر هذا المنتدى، الأول في افريقيا، بمشاركة شركات في مجال المياه والزراعة وتطوير المشاريع

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين وكبار المسؤولين في الوزارة "منتدى الأعمال إسرائيل- غانا" وهو المنتدى الاقتصادي الأول في إفريقيا، بمشاركة شركات إسرائيلية في مجال المياه، الزراعة وتطوير المشاريع.. ومن المرتقب أن تساهم زيارة كوهين الى غانا بتعميق التعاون بين الدول وفي الساحة الدولية. دفع نشاطات مساعدة إسرائيلية دولية مع تعميق العلاقات مع غانا في مجال أمن الحدود، إدارة المياه والصحة.

وقال الوزير كوهين إن "تقوية العلاقات بين إسرائيل وافريقيا ستحسن مكانة إسرائيل الدولية، وستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وستساعده بالتعامل مع تحديات الطاقة. غانا دولة مهمة على الساحة الدولية، عضو في مجلس الأمن وعامل مؤثر في الاتحاد الافريقي".

وشكر كوهين الرئيس نانا أكوفو-أدو ووزير الخارجية بوتشواي على أنشطتهما لتعزيز العلاقات بين إسرائيل وغانا وغرب إفريقيا ، واضاف مشددا:" وسنواصل العمل مع غانا من أجل الارتقاء يالعلاقات بين الدول في مجالات الزراعة وأمن الحدود والطب المتقدم. أقود اليوم وفدا اقتصاديا من أجل زيادة التجارة بين البلدين ، وسنواصل التعاون مع غانا من خلال "ماشاب "وكالة المعونة الدولية لدولة إسرائيل في مجالات الزراعة والصحة. وزيرة الخارجية الغانية هي نفسها خريجة هذه الوكالة وهي شريك حقيقي في توسيع النشاط ".

وقال رئيس غانا ، نانا أكوفو - أدو: "ستكون غانا على الدوام صديقة لدولة إسرائيل وسندعم موقفها كمراقب في الاتحاد الأفريقي. أرحب ترحيبا حارا بنشاط الشركات الإسرائيلية في غانا وسنواصل تشجيع المزيد والمزيد من التعاون بين الدول لمصلحة الشعوب".

ويشار الى أن الوزير ايلي كوهين وصل أمس الى غانا وعقد اجتماعا مع الرئيس نانا اكوفو ادو، ووزيرة الخارجية شيرلي ايوركور بوتشوي، وناقش معهما الدور الهام الذي تلعبة غانا في إطار عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تشغل عضوية مؤقتة، اضافة الى مناقشة الامكانيات لتقوية مكانة إسرائيل في إطار الاتحاد الافريقي.