وكالة التصنيف: "الجدل حول الإصلاح القضائي سيستمر في الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي"

"الجدل الدائر حول التعديلات والتغييرات في النظام القضائي، سوف يسبب بالاضرار باقتصاد اسرائيل"

انضمت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" S&P إلى التحذيرات من عواقب الجدل الدائر حول خطة الاصلاح القضائي وفي تحذير غير عادي نشرته، مساء اليوم الخميس، قالت "الجدل الدائر حول التعديلات والتغييرات في النظام القضائي، سوف يسبب بالاضرار باقتصاد اسرائيل".

ومع ذلك، فإنه لا يغير التصنيف الائتماني في هذا الوقت، على غرار إعلان شركة التصنيف "موديز" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأصدرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" إعلانًا غير عادي في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن توقعاتها للاقتصاد الإسرائيلي، على خلفية تمرير "بند المعقولية" في الكنيست. وبحسب الوكالة ، فإن "المؤسسات التنفيذية والتشريعية أصبحت أقل قابلية للتنبؤ وأكثر رغبة في خلق مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وبحسبهم، "نعتقد أن الطبيعة الواسعة لمقترحات الحكومة قد تضعف بشكل كبير من استقلالية النظام القضائي وتعطل التوازنات بين مختلف فروع الحكومة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية. لأن إسرائيل ليس لديها دستور مكتوب و يعتمد هيكلها المؤسسي إلى حد كبير على الإشراف والمراجعة القضائية ".