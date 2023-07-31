بسبب الثورة القضائية: أطباء إسرائيليون يدرسون عروضا مغرية للانتقال الى الامارات

انتقال عدد كبير من الأطباء من إسرائيل الى خارج البلاد يمكن أن يؤدي الى انهيار الجهاز الطبي الذي يعاني من نقص بالأطباء

مجموعة الأطباء التي تدرس مغادرة إسرائيل بسبب "الثورة القضائية" تتزايد وتتعاظم، وعلى ضوء ذلك، بدأ مسؤولون رسميون من دولة الإمارات العربية التوجه لأول مرة إلى الأطباء الإسرائيليين وتقديم عروض مغرية جدا لهم.

وبحسب النشر في N12 فإن المجموعة المذكورة تشمل عدة آلاف من الأطباء في مجموعة واتس أب، بدأوا مؤخرا الحصول على عروض انتقال رسمية من دول الخليج بشروط مغرية جدا، الحديث يدور عن مستشفيات ومنظمات طبية من دول الخليج مثل البحرين، الإمارات ودول أخرى في المنطقة.

هذه الجهات التي تقدم للأطباء هذه العروض تدرك الفرصة والاهتمام الكبير للأطباء الإسرائيليين الذين يرغبون في الانتقال، ويعرضون عليهم مزايا واسعة تشمل: راتب ثلاثة أضعاف عن راتبهم، إطار تعليمي لأبناء الأطباء على حسابهم، تأشيرة ذهبية والتي هي عمليا تشبه المواطنة وامكانية للعمل في مستشفى بدون اختصاص معين أو طلبات إضافية.

لهذه العروض المغرية يوجد اهتمام كبير، حيث يوجد يوميا توجهات من جانب أطباء إسرائيليين يرغبون بالانتقال الى هذه الدول، اضافة لذلك يوجد مجموعات أخرى لاطباء يجتمعون للانتقال الى الولايات المتحدة، البرتغال، نيوزيلاندا وكندا، ولفت التقرير الى أنه في حال حدوث هذه الانتقالات فإن الأمر سيؤدي الى انهيار الجهاز الطبي في إسرائيل، مشيرا الى وجود نقص كبير في عدد الأطباء في أقسام المستشفيات المختلفة.