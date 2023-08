تتعاون شركة الطاقة الشمسية "SolarEdge" الإسرائيلية والشركة السعودية Ajlan & Bros Holding (ABH) بصورة علنية في إطار تعاون مشترك يهدف لتوفير الطاقة المتجددة والذكية للسعوديين، مما سيساعدها على تقليل اعتمادها على النفط بحلول نهاية هذا العقد، ويعتبر هذا التعاون نادرا لكونه بين شركتين من بلدين لا تربطهما علاقات ديبلوماسية.

