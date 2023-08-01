هذا المشروع نتيجة تعاون بين شركة إسرائيلية وشركة سعودية بهدف الدفع لاستخدام الطاقة المتجددة

تتعاون شركة الطاقة الشمسية "SolarEdge" الإسرائيلية والشركة السعودية Ajlan & Bros Holding (ABH) بصورة علنية في إطار تعاون مشترك يهدف لتوفير الطاقة المتجددة والذكية للسعوديين، مما سيساعدها على تقليل اعتمادها على النفط بحلول نهاية هذا العقد، ويعتبر هذا التعاون نادرا لكونه بين شركتين من بلدين لا تربطهما علاقات ديبلوماسية.

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وأعلنت الشركة الإسرائيلية أنها ستقيم شركة محلية على الأراضي السعودية، حيث ستقام في العاصمة الرياض، وستزود المؤسسات والشركات في الدولة أنظمة إنتاج وتخزين وإدارة الطاقة الشمسية ، فضلاً عن خدمات التخطيط للمواقع الشمسية والاستشارات بشأن نقل الكهرباء.

اقامة الشركة يأتي في إطار مشروع مشترك مع الشركة السعودية القابضة Ajlan & Bros وهي إحدى أكبر الشركات في السعودية والشرق الأوسط والتي تسيطر على قطاعات عديدة- من الطاقة، الصحة والسياحة حتى الصناعة، الملابس ، التكنلوجيا والعقارات.

توفر شركة Solar-Edge في إطار المشروع محولات الطاقة والمكونات الإلكترونية الأخرى التي تساعد على زيادة إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية ، وتعتبر الشركة الإسرائيلية واحدة من الشركات الرائدة والأكبر في العالم في هذا المجال. بلغت عائداتها في عام 2022 نحو 3.1 مليار دولار بزيادة 58٪ مقارنة بعام 2021 ، ويتم تداولها في ناسداك بقيمة سوقية حالية 13.5 مليار دولار.مقرها الرئيسي في مدينة هرتسليا وسط إسرائيل.

وعقب تسافي لندو المدير العام للشركة الإسرائيلية إنه :"يشرفنا الحفاظ على التعاون، ودعم مسيرة المملكة العربية السعودية نحو ’رؤيا 2030’ . الشركة ملتزمة بتحريك الانتقال الى الطاقة النظيفة على مستوى عالمي.وسيوفر ذلك للمصانع المحلية في السعودية الدعم المطلوب، للانتقال بسرعة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية النظيفة ".