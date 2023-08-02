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  • رجال شرطة إسرائيليون ذهلوا بعد رؤيتهم عشرات آلاف الشواقل بساحة أحد المنازل

رجال شرطة إسرائيليون ذهلوا بعد رؤيتهم عشرات آلاف الشواقل بساحة أحد المنازل

i24NEWS

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صورة توضيحية لورقة 200 شيكل إسرائيلي جديد. 7 فبراير 2016
Nati Shohat/Flash90صورة توضيحية لورقة 200 شيكل إسرائيلي جديد. 7 فبراير 2016

جاء هذا خلال عمليات قامت بها شرطة إسرائيل وسلطات الضرائب بعمليات مداهمة لمشتبهين بالتهرب الضريبي

القيت أوراق مالية بقيمة عشرات آلاف الشواقل صباح اليوم من نافذة أحد البيوت في شفاعمرو شمالي إسرائيل، وهو بيت شخص مشتبه بالتهرب الضريبي. ووقع الحدث خلال نشاط لشرطة الشمال وسلطات الضرائب، حيث وصل في إطارها عناصر من مقر شرطة شفاعمرو ومحققون من سلطة الضرائب لمنزل اصحاب محلات أزياء مشتبهين بالتهرب الضريبي بقيمة 11 مليون شاقل. 

Israeli police spokesman
Israeli police spokesmanأوراق مالية متطايرة بساحة منزل في شفاعمرو

ومع وصول القوة الى منزلهم بعد المعلومات الاستخباراتية، رفض المشتبهون فتح الباب للقوات الأمنية. واذ برجال الشرطة يشاهدون أوراق مالية تتطاير من شباك المنزل الى ساحة العمارة، وبعد عد الأموال التي جمعت اتضح أنها بقيمة 35 ألف شاقل بأوراق 100 و200 و50 شاقل. 

وفي نهاية نشاط الشرطة اكتشفت أدلة مختلفة تشير إلى ادارة المصلحة التجارية بصورة غير قانونية، مع إخفاء مدخولات بمبالغ كبيرة، كما ضبطت سيارة رياضية تابعة لصاحب المصلحة. وضبط ايضا الأسبوع الماضي في مدينة شفاعمرو مبلغ بقيمة 2.5 مليون شاقل نقدا داخل مشروع لبيع مواد البناء. 

Israeli police spokesman
Israeli police spokesmanاوراق مالية متطايرة في ساحة منزل في شفاعمرو
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