رجال شرطة إسرائيليون ذهلوا بعد رؤيتهم عشرات آلاف الشواقل بساحة أحد المنازل

جاء هذا خلال عمليات قامت بها شرطة إسرائيل وسلطات الضرائب بعمليات مداهمة لمشتبهين بالتهرب الضريبي

القيت أوراق مالية بقيمة عشرات آلاف الشواقل صباح اليوم من نافذة أحد البيوت في شفاعمرو شمالي إسرائيل، وهو بيت شخص مشتبه بالتهرب الضريبي. ووقع الحدث خلال نشاط لشرطة الشمال وسلطات الضرائب، حيث وصل في إطارها عناصر من مقر شرطة شفاعمرو ومحققون من سلطة الضرائب لمنزل اصحاب محلات أزياء مشتبهين بالتهرب الضريبي بقيمة 11 مليون شاقل.

Israeli police spokesman أوراق مالية متطايرة بساحة منزل في شفاعمرو

ومع وصول القوة الى منزلهم بعد المعلومات الاستخباراتية، رفض المشتبهون فتح الباب للقوات الأمنية. واذ برجال الشرطة يشاهدون أوراق مالية تتطاير من شباك المنزل الى ساحة العمارة، وبعد عد الأموال التي جمعت اتضح أنها بقيمة 35 ألف شاقل بأوراق 100 و200 و50 شاقل.

وفي نهاية نشاط الشرطة اكتشفت أدلة مختلفة تشير إلى ادارة المصلحة التجارية بصورة غير قانونية، مع إخفاء مدخولات بمبالغ كبيرة، كما ضبطت سيارة رياضية تابعة لصاحب المصلحة. وضبط ايضا الأسبوع الماضي في مدينة شفاعمرو مبلغ بقيمة 2.5 مليون شاقل نقدا داخل مشروع لبيع مواد البناء.