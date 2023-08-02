بنك إسرائيل يحذر من أن عدم اليقين النابع عن محاولات الإصلاح القضائي يشكل خطراً على الاقتصاد

كما حذر بنك إسرائيل من أن تكثيف تعديلات أسعار الفائدة بموازاة الإصلاح القضائي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل للنظام المالي على المدى المتوسط

نشر بنك إسرائيل الأربعاء تقريره للنصف الأول من عام 2023، الذي يسلط الضوء على فترة من التقلبات المالية، لا سيما أن عدم اليقين المحيط بالإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية أدى إلى زيادة علاوة المخاطرة في البلاد.

ووفقًا للمؤسسة الإسرائيلية، فقد أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض سعر الصرف، وارتفاع التضخم، وعدم الاستقرار في كل من أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية.

كما حذر بنك إسرائيل من أن تكثيف تعديلات أسعار الفائدة بموازاة الإصلاح القضائي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل للنظام المالي على المدى المتوسط. ومع ذلك، وصف التقرير النظام المالي الإسرائيلي بأنه مستقر، معترفًا بمرونة البنوك المحلية وشركات التأمين والقطاع الأسري.

Photo by Flash90 محافظ بنك إسرائيل أمير يارون يتحدث خلال مؤتمر صحفي في القدس ، 11 أبريل ، 2022.

خلال شهري شباط وآذار، ارتفعت علاوة المخاطرة بينما انخفضت قيمة الشيكل الإسرائيلي. وانخفض مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.1 في المائة والشيكل بنسبة 2.7 في المائة مقابل الدولار. وحذر بنك إسرائيل من التأثير متوسط المدى لهذه التغييرات، والذي يمكن أن يشمل تدهور معنويات المستثمرين وجاذبية الاقتصاد.

ومن بين المخاطر المستقبلية ، أشار البنك إلى احتمال حدوث انخفاض في الاستثمار الأجنبي وتراجع في مصداقية صانعي القرار. كما أثر ارتفاع أسعار الفائدة على حاملي الرهن العقاري، مع زيادة ملحوظة في الأقساط الشهرية.

أثار تقرير بنك إسرائيل ردود فعل مختلفة، لا سيما من طرف مجموعة الاحتجاج في قطاع التكنولوجيا الفائقة، التي أعربت عن قلقها باتهامها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "تدمير الاقتصاد الإسرائيلي". كما أعربت المنظمات الدولية عن مخاوفها، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ووكالات التصنيف الرئيسية.