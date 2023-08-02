المغرب وإسرائيل: تضاعف حجم التبادل التجارة في النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 96.43 في المئة

بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب حوالي 40 مليون دولار، معظمها في المواد الكيميائية (43 في المئة) والأدوات الآلية (19 في المئة) ومنتجات النقل (15

بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل 38.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 96.43 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 بحسب بيانات المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء.

وأشار معهد إبراهيم اتفاقات السلام (AAPI) في أحدث إصدار له إلى استخدام أرقام من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وتتعلق آخر الأرقام التي نشرتها الأخيرة بشهر حزيران/ يونيو المنصرم، حيث بلغت التجارة بين البلدين 6 ملايين دولار، بزيادة قدرها 62.16 في المئة مقارنة بشهر /يونيو/ حزيران من عام2022. وللمقارنة، بلغت التجارة بين إسرائيل والإمارات 259.9 مليون دولار. في يونيو/حزيران 2023، على الرغم من انخفاض بنسبة 14.25 في المئة عن يونيو/حزيران 2022.و

وبلغ حجم التجارة مع مصر 27.1 مليون دولار في يونيو/حزيران 2023 ، بزيادة طفيفة بلغت 3.83 في المئة مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2022. أما التجارة مع الأردن فقد بلغت 40.5 مليون دولار في يونيو/حزيران 2023 ، رغم أنها سجلت انخفاضًا بنسبة 7.74 في المئة مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2022. تسلط هذه الأرقام الضوء على أن التجارة بين المغرب وإسرائيل لا تزال أقل بكثير من تلك مع دول أخرى في المنطقة، على الرغم من الزيادة الملحوظة التي سجلت خلال عام 2023.

ومع ذلك، فإن نمو هذه التبادلات يُظهر تقدمًا إيجابيًا في شراكتهما الاقتصادية، وهي علامة على إمكانات أكبر للتنمية الاقتصادية بين البلدين في المستقبل، كما أشار رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية سابقًا يهودا لانكري.

من هذا المنظور، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين الرباط وتل أبيب ينتظرها المحترفون بشدة. مثل هذه الآلية من شأنها أن تكون حافزا حقيقيا للتجارة وستكون بمثابة محفز اقتصادي لكلا البلدين.

وللتذكير، بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل نحو 180 مليون دولار في عام 2022 ، بزيادة 160 في المئة مقارنة بالسنة المالية 2020.

بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب حوالي 40 مليون دولار، معظمها في المواد الكيميائية (43 في المئة) والأدوات الآلية (19 في المئة) ومنتجات النقل (15 في المئة). وصدر المغرب ، من جهته ، إلى إسرائيل في عام 2022 ما مجموعه 140 مليون دولار، ولا سيما منتجات النسيج (59 في المئة) والمنتجات الطازجة والمنتجات الغذائية (36 في المئة).