وزير المالية الإسرائيلي يعلن عن طاقم خاص لمحاربة "الخاوة" و"الجريمة المنظمة" بالمجتمع العربي

وزير المالية الاسرائيلي يشدد على أنه سيتابع بشكل شخصي التقدم في مكافحة ظاهرة "الخاوة" وإن الحكومة ملتزمة بمكافحة الظاهرة

اعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عبر منشور في فيسبوك عن خطوات ستقوم وزارته لمكافحة الخاوة ورأس المال الأسود ومنظمات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وسيتم تشكيل طاقم عمل خاص يضم مسؤولين رفيعين من أقسام الوزارة المختلفة، مشددا على أنه سيتابع بشكل شخصي التقدم في مكافحة ظاهرة "الخاوة" والاجراءات المتخذة ضدها.

وذكر سموتريش في منشور له في فيسبوك باللغة العربية أنه خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بحضور كبار المسؤولين في وزارة المالية نوقشت مقترحات عملية لمكافحة رأس المال الأسود وتنظيمات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، كما استعرضت الخطوات المتخذة اليوم والاجراءات المتبعة والتحديات المعروضة على جدول الأعمال والأجسام القانونية التي تعمل الجريمة المنظمة تحت غطائها.

في أعقاب الجلسة تقرر اقامة طاقم عمل خاص يضم مسوؤلين كبار من الوزارة بهدف مكافحة الجريمة المنظمة، ويجتمع بانتظام وسيقوم الوزير شخصيا بحسب المنشور بمتابعة مكافحة ظاهرة "الخاوة" ونجاعة الاجراءات المتخذة ضدها، ومن المتوقع أن يشمل عمل الطاقم "تعديلات تشريعية مطلوبة، وتعليمات مؤقتة، واستخدام مجموعة واسعة وهامة من الأدوات للاشراف وتنفيذ الجباية".

وأكد سموتريش في منشورة على أهمية محاربة الجريمة المنظمة، والتي تبدأ برأيه "في نهاية المطاف من الجريمة المالية مع الدافع المادي والثمار الاقتصادية"، وشدد سموتريش على أن هذه "الظاهرة التي تنشط على نطاق غير عادي يحب معالجتها من خلال أدوات غير عادية" وسيتم التعاون مع وزارة الداخلية والعدل لمحاربتها، وشدد على أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بمكافحة ظاهرة الخاوة".