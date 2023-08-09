منحة أوروبية لدعم الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس تبلغ 338 مليون دولار

وبحسب الوكالة فإن هشام عنان، أكد أن "الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال إفريقيا".

أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي شركة حكومية، وقعت مع شركة تشغيل الكهرباء الايطالية "تيرنا"، أمس الثلاثاء، اتفاقية منحة مع المفوضية الأوروبية بقيمة 307 ملايين يورو (338 مليون دولار)، لدعم تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "الماد".

وبحسب الوكالة فإن الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، أكد أن "الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتفعيل جسر طاقة حقيقي بين أوروبا وشمال إفريقيا".

وأشارت الوكالة إلى أن "مجمل استثمارات إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يبلغ 850 مليون يورو (935 مليون دولار)، منها 307 ملايين يورو من قبل آلية "مرفق التواصل الأوروبي"، وهو برنامج أوروبي مخصص لدعم مشاريع تطوير البنى التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ولم تكشف تونس أو إيطاليا عن حصة كل بلد من الاستثمارات المتعلقة بالربط الكهربائي بين الجانبين.

وسيمكن مشروع "الماد" تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال الكابل البحري.

ويتكون مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط يربط بين شبكتي الكهرباء التونسية والإيطالية، مرورا بمسار بحري يبلغ طوله 200 كلم وبعمق يصل إلى 800 متر.