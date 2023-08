تعتزم مجموعة "هوايو" الصينية الرائدة في مجال تصنيع مكونات البطاريات الكهربائية، لاستثمار 200 مليار درهم في الصحراء المغربية يمنطقة العيون الساقية الحمراء، سيخلق المشروع أكثر من 13000 فرصة عمل دائمة، مع إنشاء مركز متكامل لإنتاج البطاريات، من خلال مشروع يمتد على سبع سنوات مع تاريخ الانتهاء 2030.

