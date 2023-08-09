سيخلق المشروع أكثر من 13000 فرصة عمل دائمة، مع إنشاء مركز متكامل لإنتاج البطاريات، لتلبية 30 في المئة من متطلبات الأسواق المغربية والأوروبية والأمريكية

تعتزم مجموعة "هوايو" الصينية الرائدة في مجال تصنيع مكونات البطاريات الكهربائية، لاستثمار 200 مليار درهم في الصحراء المغربية يمنطقة العيون الساقية الحمراء، سيخلق المشروع أكثر من 13000 فرصة عمل دائمة، مع إنشاء مركز متكامل لإنتاج البطاريات، من خلال مشروع يمتد على سبع سنوات مع تاريخ الانتهاء 2030.

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جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مركز الاستثمار الإقليمي (CRI) في المنطقة والوزارة المنتدبة المسؤولة عن الاستثمار، من خلال هذا المشروع ، تعتزم شركة Huayou ، التي تريد تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها، تلبية 30 في المئة من متطلبات الأسواق المغربية والأوروبية والأمريكية، وهو ما يعادل قدرة الطاقة لأكثر من 6 ملايين سيارة كهربائية بحلول عام 2030..

ويندرج هذا المشروع الصيني المرتقب بالصحراء في إطار الجهود الاستباقية المبذولة من طرف المغرب لتطوير إنتاج السيارات الكهربائية والتموقع كمنصة رائدة دوليا في هذا المجال، وتنزيلا لأحد أهم رافعات الاستراتيجية الوطنية للإنتقال الطاقي.

وكان وفد من الشركة الصينية هوايو (HUAYOU) قد فام بزيارة ميدانية لجهة العيون الساقية الحمراء في الصحراء المغربية ، حيث تدحل هذه الزيارة التي حظيت بمواكبة من المركز الجهوي للاستثمار بتنسيق مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في إطار الجاذبية المتنامية لجهة العيون الساقية الحمراء التي تستفيد من دينامية تنموية متسارعة وتطور ملموس لمناخ الأعمال بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية الأقاليم الجنوبية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،قد وصل إلى بكين، في منتص يوليو/تموز المنصرم، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في عام 2019 بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، استمرت خمسة ايام، تم خلالها توقيع اتفاقية استراتيجية مدتها خمس سنوات لتعزيز الاتصالات والعلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، في تصريحات صحفية، إن "الصين تتطلع للعمل مع الجزائر وتوسيع حجم التعاون الثنائي ومستوى الصداقة وفرصة لتعميق الثقة المتبادلة".