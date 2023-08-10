الإمارات وبعدها الكويت تتصدر عربيا قائمة أكبر 10 صناديق سيادية

تصدر الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي المركز الأول عالميًا بقيمة حوالي 1.37 تريليون دولار، وجاءت مؤسسة الاستثمار الصينية في المركز الثاني

حصل الصندوق السيادي لجهاز أبو ظبي للاستثمار على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية، والرابع عالميًا، وحلت تاليا هيئة الاستثمار الكويتية، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثالث عربيًا فيما حلت قطر عاشرا، وفقا لبيانات معهد SWFI الذي يرصد تطور قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم.

تصدر الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي المركز الأول عالميًا بقيمة حوالي 1.37 تريليون دولار، وجاءت مؤسسة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بقيمة 1.35 تريليون دولار.

صندوق الثروة السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى. هذه الصناديق عبارة عن كيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار بأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات لصالح اقتصاد الدولة.