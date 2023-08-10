شركة روسية مختصة بالأمن السيبراني تسعى لاقامة مشروع لها في المغرب

بدأ هذا النشاط خلال "القمة الافريقية الروسية الأخيرة" حيث ناقش الشركاء الموضوع

تنوي شركة روسية مختصة في مجال "الأمن السيبراني" الدخول الى المغرب، وذلك في إطار المحاولات لتجاوز "الحصار الغربي" على أنشطتها، وذلك بعد حظر نشاطها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021.

وبحسب النشر في موقع "هسبريس" نقلا عن وكالة انترفاكس فإن مسؤولين في شركة Positive Technologies Group ناقشوا مع الشركاء المغاربة على هامش القمة الافريقية الروسية الأخيرة، إقامة مشروع مشترك يهدف لحماية المعلومات الخاصة بالسلطات الرسمية المغربية.

وكشفت انترفاكس أن "المشروع سيتم بالشراكة مع شركة اتصالات المغرب، وذلك سعيا لتحقيق السيادة الألكترونية للمملكة المغربية، في ظل تزايد الهجمات الألكترونية على البلدان الافريقية"

ونقل موقع هسبرس عن الخبير ادريس الكنبوري قوله بأن "المغرب سواء رغب أو رفض التعاون السيبراني مع روسيا ، سيكون ملزما بالانخراط في هذا التعاون، نظرا للمعلومات القوية التي أنشأتها روسيا في افريقيا، خصوصا مع تراجع النفوذ الفرنسي". وشدد على أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع كل "من الولايات المتحدة وروسيا، هو أمر مهم ومطلوب" نظرا لأن الأمر يستدعي وجود شراكات متنوعة".