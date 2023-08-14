السعودية تطرح صكوكاً محلية بـ9.6 مليارات دولار بعد عملية شراء مبكر

وقالت الوكالة، إن المركز أعلن "اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024 و2025 و2026".

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، أكدت أمس الأحد، أن الحكومة أصدرت صكوكا إسلامية جديدة بالعملة المحلية تبلغ قيمتها نحو 35.9 مليار ريال أي ما يعادل 9.57 مليارات دولار، بعد إعادة شراء صكوك قائمة بقيمة تجاوزت 35.7 مليار ريال.

وقالت الوكالة، إن المركز أعلن "اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024 و2025 و2026".

وبحسب الوكالة، قسَّم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى "أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2031

وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2033، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليارات لصكوك تستحق في عام 2038".

وقال المركز "تعد هذه المبادرة استمرارا للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية ... وتفعيلا لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية".

وأضاف المركز "تم تعيين إتش.إس.بي.سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية والجزيرة كابيتال بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية".