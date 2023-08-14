شركة فيتش تبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مرتفعا في استشراف مستقر للاقتصاد

أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن إسرائيل وازنت مخاطرها الأمنية المستمرة و"فترة الحكومات غير المستقرة" مع اقتصاد متنوع ومرن وذي قيمة مضافة عالية"

أبقت شركة التصنيف الائتماني الدولية فيتش على التصنيف الائتماني لإسرائيل عند إي زائد "A+" دون مساس مع توقعات مستقرة، وفقا لبيان أصدرته يوم الإثنين.

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على الأمر بالقول إن التوقعات تثبت "ما كان يقوله طوال الوقت - اقتصاد إسرائيل قوي ومستقر ومتين".

وأضاف البيان أن "إسرائيل جيدة للأعمال. ومن يستثمر في إسرائيل – يخرج رابحاً". وخلص كل من نتنياهو وسموتريتش إلى القول: "عندما تنظر إلى المعطيات الحقيقية للمجتمع الإسرائيلي، فإنك تحصل على صورة معاكسة لما تحاول القنوات الإخبارية أن تصوره".

Kobi Gideon (GPO) بنيامين نتنياهو وبيتساليل سموتريتش يصلان للقاء في مكتب رئيس الوزراء في القدس ، 23 فبراير ، 2023.

بررت وكالة التصنيف الائتماني قرارها بالإشارة إلى أن إسرائيل وازنت مخاطرها الأمنية المستمرة و "فترة الحكومات غير المستقرة" مع "اقتصاد متنوع ومرن وذي قيمة مضافة عالية".

وقالت فيتش إن تغييرات الإصلاح القضائي "قد يكون لها تأثير سلبي على مقاييس الائتمان الإسرائيلية إذا أدى ضعف الضوابط المؤسسية إلى نتائج سياسية أسوأ أو استمرار معنويات المستثمرين السلبية أو إضعاف مؤشرات الحوكمة".

وأشارت إلى أن "بعض البلدان التي اتخذت تدابير رئيسية للحد من الضوابط والتوازنات المؤسسية قد شهدت ضعفًا كبيرًا" في مؤشرات الحكم، ومع ذلك، خلصت إلى أن الآثار المترتبة على إسرائيل "غير واضحة".

وألقت وكالة التصنيف باللوم على تباطؤ التكنولوجيا العالية الذي شهدته إسرائيل باعتباره مرتبطًا إلى حد كبير باتجاهات الصناعة العالمية، وجزئيًا فقط بالإصلاح القضائي المثير للجدل، مضيفةً: "تعتبر فيتش أن الإجراءات الحالية من غير المرجح أن تؤدي إلى نزوح مادي للمواهب ورأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة. "

وقالت فيتش في بيانها: "قضيتنا الأساسية تفترض تأثيرًا محدودًا من التغييرات القضائية بما يتجاوز تأثير الاحتجاجات على الاستهلاك وتأخير بعض قرارات الاستثمار الرأسمالي، على الرغم من مثول مخاطر أكبر للتأثير".