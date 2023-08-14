وزيرة خارجية جنوب افريقيا نشرت قائمة الدول التي تقدمت بطلبات للانضمام الى بريكس والتي ضمت المغرب والجزائر ومصر والسعودية

تقدمت 23 دولة بطلبات رسمية للانضمام الى منظمة "بريكس" ، وذلك وفقا لما أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليندي باندور وتشمل عدة دول دول عربية بينها المغرب والجزائر والامارات والبحرين.

وبحسب وكالة "نوفستي" الروسية نشرت الوزيرة القائمة الرسمية التي تضم 23 دولة معلنه أنه "سيتم مناقشة الطلبات خلال القمة المرتقبة ما بين 22 و24 أغسطس/آب الجاري، وقالت باندور في مؤتمر صحافي إن "زعماء بلدان (بريكس) خلال القمة قضية توسيع المنظمة".

وقائمة الدول التي قدمت طلبات رسمية للانضمام الى "بريكس" تضم كل من :"بنغلادش، الأرجنتين، البحرين ، بوليفيا، بيلاروس، فيتنام، فنزويلا، وهندوراس وكوبا والجزائر ومصر وأندونيسيا وايران وكازخستان والكويت والمغرب ونيجيريا والسلطة الفلسطينية والسعودية والسنغال وتايلاند والامارات واثيوبيا.

ويشار الى أن كلمة "بريكس" اختصار للحروف الأولى باللغة اللاتينية BRICS والمكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي روسيا، الهند، البرازيل والصين وجنوب إفريقيا.