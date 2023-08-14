قمة "الماء للكهرباء" في أبو ظبي تجمع ممثلين عن إسرائيل والأردن والولايات المتحدة

نوقشت سبل التقدم بالمراحل النهائية لمبادرة "بروسبريتي" لبيع مياه البحر المحلاة سنويا للأردن وشراء الكهرباء الخضراء من مزرعة شمسية تقيمها الإمارات في الأردن

عقد وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي اجتماعا في أبو ظبي مع وزيري الطاقة من الإمارات العربية المتحدة والأردن للترويج للمبادرة الإقليمية "الماء للكهرباء".

وبحسب البيان فقد التقى وزير الطاقة والبنية التحتية يسرائيل كاتس والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي، اليوم الإثنين، في أبو ظبي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا لدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان أحمد العبار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية الأردني الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني محمد جميل موسى العنجر، ووزير حماية البيئة الأردني الدكتور معاوية رضا، ومدير وحدة الطاقة في البيت الأبيض ومستشار المبعوث الرئاسي الخاص الأول للشؤون المناخية ديفيد ليفينغستون.

ناقش الطرفان السبل المنشودة للدفع بالمراحل النهائية لمبادرة "بروسبريتي / الازدهار" الإقليمية لبيع 200 مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة سنويا للأردن، وشراء الكهرباء الخضراء من مزرعة شمسية ستعمل على إقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن - استعدادًا لتوقيع الاتفاقيات الملزمة في مؤتمر المناخ السنوي (COP28) الذي سيعقد في نهاية العام الحالي في دبي.

Oded Karni (L.A.M.) ومدير وحدة الطاقة في البيت الأبيض ومستشار المبعوث الرئاسي الخاص الأول للشؤون المناخية ديفيد ليفينغستون الى جانب وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أبو ظبي 14 آب 2023.

شارك في الاجتماع مدير عام وزارة الطاقة والبنية التحتية كوبي بليتستين، ونائب المدير العام لوزارة الطاقة والبنية التحتية باراك نفتالي، وسفير إسرائيل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أمير حايك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الكهرباء أمير شافيت، رئيس هيئة المياه يحزقيل ليبشيتز، مدير اتفاقيات 'بروسبيريتي / الازدهار' آشر بن لولو، والرئيس التنفيذي لشركة الطاقة "مصدر" محمد جميل الرمحي.

سلم المدير العام لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي تهنئة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للنهوض بالمشروع.

وضع المجتمعون التفاصيل النهائية لمخطط شامل سيؤدي في النهاية إلى توقيع اتفاقية 4G خلال انعقاد مؤتمر COP 28 في دبي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.