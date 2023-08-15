الشرطة الاسرائيلية تعتقل عصابة إجرامية زيفت أوراقا نقدية "على مستوى عال ومتطور"

العصابة نججت بادخال كمية كبيرة من الأوراق لدرجة وصولها للصرافات الآلية والبنوك والحوانب بعد تزييفها بصورة متطورة جدا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي عصابة إجرامية متطورة نجحت بتزييف أوراق نقدية من فئة 100 و200 شاقل على أعلى مستوى عرف حتى الآن في إسرائيل. ووصف مسؤول كبير في الشرطة العملية "تزييف الأوراق كان في مستوى عالٍ ومتطور لدرجه أن الحوانيت لم تميزها، والأكثر من ذلك فإن جزءا من هذه الأوراق المالية المزيفة تم ايداعه في صرافات آلية في أنحاء البلاد وأدخلت الى البنك".

ووفقا للتقرير في "واينت" فأن الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في لاهاف 433 تلقت قبل عام معلومات استخباراتية من بنك إسرائيل عن أوراق مالية مزيفة بقيمة عشرات آلاف الشواقل التي أدخلت الى الاقتصاد. وفي أعقاب ذلك أجرت الشرطة تحقيقا سريا تحول الى علني الأسبوع الماضي، بعد اعتقال أربعة مشتبهين بمن فيهم زعيم العصابة، في حين تم توقيف الكثيرين لمشاركتهم في إنتاج وتوزيع الأوراق النقدية. مددت المحكمة اعتقال الأربعة وتنوي الشرطة إنهاء التحقيقات قريبا ونقل المعطيات الى مكتب المدعي العام للبث بها.

وقال مسؤول كبير في الشرطة على اطلاع على التفاصيل أن "هذه منظمة ذات إدارة هيكل هرمي يشغل ’جنودا’ بمستويات مختلفة من الانتاج والتوزيع في كل أنحاء البلاد". وكشفت مختبرات الشرطة أن مختبرات انتاج الأوراق النقدية المزيفة، موجودة بكل أنحاء البلاد وايضا في الخارج، في تركيا، قبرص واليونان.

وتحدثت الشرطة الاسرائيلية للموقع عن استغلال نساء بسبب وضعهن الاجتماعي والاقتصادي المتدني ، حيث استغل المجرمون حاجتهم للمال "المجرمون عرفوا العثور على هؤلاء النساء، اللواتي يبحثن عن مال سهل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي". ونجحت الشرطة بالوصول الى هؤلاء النساء وراقبت نشاطهن بصورة سرية.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية بأن "إدخال أموال مزيفة بحجم كبير تتسبب بتقليل قيمة العملة النقدية ولتضخم مالي هو الآن في ذروته، تنفيذ هذه المخالفات يشكل انتهاكا لحقوق الطبع والنشر لبنك إسرائيل، الذي يعهد اليه طباعة هذه الأوراق النقدية، يضر بالاقتصاد وخصوصا أصحاب المصالح الصغيرة ويمكن أن يجر الى دعاوى مدنية بمبالغ مالية كبيرة".