لبنان يعلن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز الى البلوك رقم تسعة

يأتي هذا في اعقاب اتفاق وقعه لبنان مع اسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية ساهم بامكانية تسيير عمليات التنقيب

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية الأربعاء عن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز الى البلوك رقم 9 في جنوب البلاد على الحدود الاسرائيلية اللبنانية.

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وقال الوزير اللبناني في تغريده :"للعلم.. اليوم الأربعاء صباحا، وصلت باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، إلى نقطة الحفر المحددة لها". الا ان الوزير لم يعلن عن أية تفاصيل بشأن موعد الحفر الفعلي في منطقة الامتياز.

ويشار الى أن لبنان وقع في تشرين أول/أكتوبر الماضي على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وذلك في أعقاب مفاوضات غير مباشرة استمرت على مدار عامين بوساطة أمريكية، بسبب الخلاف على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بلغت مساحتها 860 كيلومتر مربع.

هذا وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاني في 29 كانون ثاني/يناير الماضي عن دخول "شركة قطر للطاقة" شريكا مع "توتال انيرجير" الفرنسية و"ايني" الايطالية، في إطار اتفاقية استكشاف وانتاج الغاز في المياه الاقليمية اللبنانية.