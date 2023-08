لبنان يعلن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز الى البلوك رقم تسعة

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية الأربعاء عن وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز الى البلوك رقم 9 في جنوب البلاد على الحدود الاسرائيلية اللبنانية.

