مشروع "خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب" يتقدم بخطوات ثابتة ومؤكدة

كشف المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن بأن مشروع "خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب" والذي سيربط اوروبا وافريقيا يتقدم بخطوات ثابتة ومؤكدة، وتجري حاليا المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية للمشروع، خصوصا على المستويينن الفني والهندسي.

