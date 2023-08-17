مشروع "خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب" يتقدم بخطوات ثابتة ومؤكدة

هذا المشروع سيغطي 13 دولة افريقية وسيوصل الغاز بين اوروبا والقارة السوداء وسيجلب فوائد اقتصادية لهذه الدول

كشف المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن بأن مشروع "خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب" والذي سيربط اوروبا وافريقيا يتقدم بخطوات ثابتة ومؤكدة، وتجري حاليا المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية للمشروع، خصوصا على المستويينن الفني والهندسي.

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وذكرت المؤسسة الرسمية المغربية أن مجموعتين اقتصاديتين دوليتين تعملان حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تتولى الشركة الألمانية (Intecsea / Worley) الدراسات الفنية للمشروع، فيما تقوم الشركة الأسترالية ILF / Doris التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، المساعدة في إدارة المشروع.

وبحسب المؤسسة فإن خط الأنابيب سيتخذ طريقا بحريا على الأغلب، وسيمر بجزء كبير من الأراضي المغربية، من الداخلة حتى إقليم وزان وسيتصل بخط أنابيب الغاز المغاربي -الأوروبي وسيغطي 13 دولة إفريقية، وسيوفر سعة قصوى من الغاز تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا، وسيسمح بتوفير 18 مليار متر مكعب للتصدير نحو أوروبا.

صحيفة “ليكونوميست” المغربية افادت الأربعاء أن عمليات المسح الميداني التي تنفذها شركات متخصصة بدأت في آب/ أغسطس الحالي، وستتواصل حتى أيلول/ سبتمبر المقبل، بما يخص الجزء الشمالي من المشروع. وذكرت الصحيفة أن باخرة تنفذ العمليات الفنية حاليا بين مدينتي الداخلة المغربية وداكار السنغالية، وأضافت بأن الدراسات الميدانية للآثار البيئية والاجتماعية سوف تبدأ الشهر المقبل.

تكلفة هذا المشروع بلغت أكثر من 25 مليار دولار. من جانبه لفت مالام ميلي كياري، المدير العام لشركة النفط الوطنية النيجيرية، الى وجود مؤشرات جوهرية وإيجابية بخصوص التمويل النهائي، وأوضح أن العديد من المؤسسات المالية قدمت طلبات في الموضوع، كما أعلن أن شركته سوف تستثمر 12.5 مليار دولار للحصول على حصة 50% في مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.