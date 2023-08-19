تقرير: هل تصبح شمال إفريقيا المصدّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر؟

وبحسب التقرير فإن الهيدروجين الأخضر سيعيد "رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية في وقت مبكر من عام 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2050"

كشف تقرير صادر عن شركة ديلويت للاستشارات، أنه من المتوقع أن يصبح شمال أفريقيا مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2050، فيما تكون أوروبا لا تزال في مهدها.

وبحسب التقرير فإن الهيدروجين الأخضر سيعيد "رسم خريطة الطاقة والموارد العالمية في وقت مبكر من عام 2030، وإنشاء سوق قيمتها 1.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2050".

وفي هذا السياق، قال الخبير في المناخ، محمد بنعبو، إن "شمال أفريقيا منطقة مؤهَّلة لأن تلعب دورا طلائعيا في استعمال الطاقة المتجددة"، مشيرا إلى أن "دول شمال أفريقيا من المحتمل أن تحتل مراتب جد متقدمة في الانتقال الطاقي نحو الطاقات النظيفة، لكن لا تمتلك جميعها نفس الظروف المناخية والجغرافية لتكون التلميذ النجيب في مؤشرات الأداء الطاقي"، حسب موقع الحرة.

وأضاف الخبير، "يعود أحد أهم عوامل هذا التباين إلى كلفة إنتاج الطاقات المتجددة المرتفعة حاليا رغم تراجع هذه الكلفة نسبيا، وفي هذا الإطار يلعب المغرب دورا مهما في إنتاج الطاقات النظيفة مما يجعل من المملكة المغربية من بين الدول الأربع الكبرى في العمل المناخي".

وتابع الخبير، "على المدى الطويل، ستستفيد معظم دول شمال أفريقيا من مناخها المواتي لاستخدام الطاقة الشمسية والريحية وهذا ما سيزيد من قدرتها التنافسية في المجال الطاقي".

ومن جهته، قال سيباستيان دوغيه، مدير فريق ديلويت للطاقة والنمذجة والمؤلف المشارك للتقرير الذي يستند إلى بيانات للوكالة الدولية للطاقة، إن "هذا هو المكان الذي قد يكون لشمال أفريقيا دور رئيسي لتأديته".

وأضاف دوغيه "نحن نرى أن عددا من دول شمال أفريقيا، مثل المغرب ومصر، مهتمة بمسألة الهيدروجين، وأن 'استراتيجيات هيدروجين' تعلن هناك بعد بضع سنوات فقط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "المغرب لديه إمكانات قوية جدا لطاقة الرياح التي غالبا ما تكون مُتجاهلة، وإمكانات كبيرة للطاقة الشمسية، ومصر لديها الوسائل اللازمة لتصبح المصدّر الرئيسي للهيدروجين إلى أوروبا، في عام 2050، بفضل خط أنابيب قائم للغاز الطبيعي" يمكن تكييفه لنقل الهيدروجين.

يعد وقود الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية أو الطاقة النووية، "أخضر" وينتج عند انفصال جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي لا تنتج انبعاثات كربونية.