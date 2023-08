زعماء العالم يجتمعون في جنوب أفريقيا لحضور قمة البريكس

توافد زعماء العالم على جنوب أفريقيا الثلاثاء، للمشاركة في قمة مجموعة البريكس، حيث تسعى الاقتصادات الناشئة الكبرى إلى تأكيد وجودها في مواجهة الهيمنة الغربية على الشؤون العالمية.

وشكلت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا رابطة البريكس كمجموعة اقتصادية تمثل ربع الاقتصاد العالمي و40 في المائة من سكان العالم، وتزايد الاهتمام بالانضمام قبل القمة المقبلة التي تستمر ثلاثة أيام في جوهانسبرج.

وبينما تتنافس الولايات المتحدة وروسيا والصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي في جميع أنحاء القارة الأفريقية، فليس من المستغرب أن تركز قمة هذا العام على "البريكس وأفريقيا"، وقد كان هناك اهتمام كبير في جميع أنحاء المنطقة. وقال رئيس دولة جنوب افريقيا إن بلاده "لن تنجر إلى منافسة بين القوى العالمية".