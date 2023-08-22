زعماء العالم يجتمعون في جنوب أفريقيا لحضور قمة البريكس

توافد زعماء العالم على جنوب أفريقيا الثلاثاء للمشاركة في قمة مجموعة البريكس حيث تسعى الاقتصادات الناشئة الكبرى إلى تأكيد وجودها في مواجهة الهيمنة الغربية

توافد زعماء العالم على جنوب أفريقيا الثلاثاء، للمشاركة في قمة مجموعة البريكس، حيث تسعى الاقتصادات الناشئة الكبرى إلى تأكيد وجودها في مواجهة الهيمنة الغربية على الشؤون العالمية.

وشكلت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا رابطة البريكس كمجموعة اقتصادية تمثل ربع الاقتصاد العالمي و40 في المائة من سكان العالم، وتزايد الاهتمام بالانضمام قبل القمة المقبلة التي تستمر ثلاثة أيام في جوهانسبرج.

وبينما تتنافس الولايات المتحدة وروسيا والصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي في جميع أنحاء القارة الأفريقية، فليس من المستغرب أن تركز قمة هذا العام على "البريكس وأفريقيا"، وقد كان هناك اهتمام كبير في جميع أنحاء المنطقة. وقال رئيس دولة جنوب افريقيا إن بلاده "لن تنجر إلى منافسة بين القوى العالمية".

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ومن ناحية أخرى، جاءت الصين على استعداد لدفع أجندتها. وكتب شي في مقال افتتاحي نشرته وسائل إعلام بجنوب أفريقيا اليوم الاثنين "سنحث المجتمع الدولي على إعادة التركيز على قضايا التنمية، وتعزيز دور أكبر لآلية تعاون البريكس في الحوكمة العالمية، وجعل صوت البريكس أقوى".

وقال مسؤولون قبل القمة إن 40 دولة على الأقل مهتمة بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية، بما في ذلك قائمة واسعة النطاق من إيران والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش إلى الأرجنتين. وبحسب ما ورد سيتم تقديم اقتراح لزعماء البريكس لتوسيع العضوية، مع توقعات باتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

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وهذا العام، سيستضيف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ونحو 50 زعيما آخر.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر شخصيا بسبب مذكرة اعتقال دولية بشأن جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. وكان من المقرر أن يشارك الزعيم الروسي افتراضيًا وأرسل وزير خارجيته سيرجي لافروف إلى جنوب إفريقيا.