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ضبط منتجات إسرائيلية على رفوف متاجر لبنانية

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دقيقة 1
شرطي لبناني يقف بين سيارات دودج
JOSEPH BARRAK / AFPشرطي لبناني يقف بين سيارات دودج

المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية اعلنت عن مصادرة بضائع إسرائيلية من رفوف متاجر لبنانية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية اليوم الثلاثاء عن مصادرة بضائع إسرائيلية عثر عليها بصورة مفاجئة في أحد مراكز التسوق في البلاد، من بينها مناشف مطبخ لشركة جولف، وشرائط إغلاق PROMAX ومنتجات أخرى.  

https://twitter.com/i/web/status/1693964416478241256

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 ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة فإنه تم معرفة العثور على بضائع انتجب من قبل شركات إسرائيلية ومع تلقي المعلومات وصلت دوريات خاصة لهذه المصالح التجارية التي تم التبليغ عنها، ولعدد من المخازن في أنحاء لبنان. وضبطت البضائع خلال عمليات البحث التي أجراها الممثلون الحكوميون وتم مصادرة البضائع. 

حاليا يسعى اللبنانيون لفهم كيفية وصول البضائع الى رفوف المحلات، وتم استدعاء الأشخاص ذوي الصلة الى التحقيق لفهم مصدر البضائع، وافيد أن "الموضوع قيد الفحص القضائي". المدير العام لشركة جولف ايال جرينبرغ صرح لموقع "واينت" بأنه "من الممكن أن الحديث يدور عن بضائع من الفوائض التي تم بيعها في الضفة الغربية وتدحرجت بطريق ما الى دول أخرى بالجوار". 

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