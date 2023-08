ضبط منتجات إسرائيلية على رفوف متاجر لبنانية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية اليوم الثلاثاء عن مصادرة بضائع إسرائيلية عثر عليها بصورة مفاجئة في أحد مراكز التسوق في البلاد، من بينها مناشف مطبخ لشركة جولف، وشرائط إغلاق PROMAX ومنتجات أخرى.

