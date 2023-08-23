وأعرب مسئولو الشركة الكندية عن تقديرهم الكامل للدعم والشراكة المتميزة مع قطاع البترول المصري

نجحت شركة "ترانس غلوب" الكندية بزيادة إنتاج النفط في مصر بنسبة 12.5%، خلال أقلّ من شهرين، في ظل خطط مشتركة ترمي إلى ضخ استثمارات جديدة في المنطقة.

وبحث وزير البترول المصري طارق الملا مع الرئيس التنفيذي للشركة جورج ماكسويل، والتي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز كمشغل رئيسي في مناطق امتيازها بالصحراوين الشرقية والغربية.

وشهد اللقاء متابعة خطط عمل الشركة الكندية والأنشطة الحالية للبحث والإنتاج. واستعرض اللقاء النتائج الإيجابية لتكثيف الأنشطة وبرامج الحفر للشركة الكندية التي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف وإنتاج النفط في مصر، وهي مشغّل رئيس في مناطق امتيازها بالصحراوين الشرقية والغربية.

ونجحت الشركة بالتعاون مع قطاع النفط المصري في تحقيق زيادة قدرها 25% في إنتاج النفط من مناطق امتيازها خلال العام المالي الحالي – بدأ في 1 يوليو/تموز-، ليصل الإجمالي إلى 12.5 ألف برميل يوميًا.