خطة سموتريش لمراقبة السلطات المحلية العربية، اليكم التفاصيل

خطة "الاشارات الضوئية" تقسم السلطات الى ثلاثة تصنيفات بناء على حجم تورط الحهات الإجرامية داخلها

كشفت "شاشة عرض" لوزارة المالية تفاصيلا أولية عن آلية المراقبة التي يريد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش والحكومة الإسرائيلية اقامتها لمراقبة السلطات المحلية بهدف منع تسرب الأموال للجهات الإجرامية. رغم أن عرض الخطة الجديدة يأتي على خلفية الضجة حول طلب سموتريش تحويل ميزانيات للسلطات العربية فقط بعد إصلاح أجهزة الرقابة عليها، وذكرت "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أنه من المحتمل أن يتم استخدام هذه الخطة أيضا على السلطات المحلية اليهودية.

وبحسب التقرير تبنى سموتريش فكرة برنامج آلية المراقبة، في حين أن وزير المغتربين عميحاي شيكلي، بادر لخطة "إشارات المرور" لتصنيف مستوى الإجرام في السلطات ومستوى المراقبة.

ووفقا لشاشة العرض، فإن الشرطة والشاباك ووزارة الداخلية سيعدون تسلسلا هرميا للسلطات المحلية بصورة يتم تقسيمها بموجب خطة "إشارات المرور". السلطة المحلية الحمراء سيتم تعريفها بأن جهات إجرامية كثيرة على صلة بها وستحصل على آلية مراقبة مكثفة، السلطة الصفراء تكون مع تورط أقل لجهات إجرامية وستحصل على رقابة جزئية، أما السلطة الخضراء وهي نظيفه من اي اتصال مع جهات إجرامية ستحصل على رقابة خفيفة.

ووفقا لشاشة العرض، الرقابة ستكون على أموال تطوير السلطات المحلية- مثل الأموال المخصصة للبنية التحتية والخطة الخماسية، وايضا على الميزانية العامة، الإشراف سيكون على المناقصات التي تطرحها السلطات المحلية وليس على التي تديرها بنفسها.

في المرحلة الأولى، الشاباك، الشرطة وسلطة الضرائب، وسلطة منع تبييض الأموال، وزارة الداخلية ووزارة القضاء سيجهزون صورة استخباراتية لتصنيف السلطات وفقا للإشارة الضوئية. أيضا سيقومون بتجميع وتجهيز صورة استخباراتية حول المقاولين والموردين الذين سيدخلون الى القائمة السوداء، والتي يموجبها لن يتمكنوا من التوجه الى المناقصات عموما في سلك الدولة وأيضا لدى السلطات.

في السلطات الحمراء سيتواجد مسؤول حكومي سيسيطر على لجنة المناقصات والميزانيات للسلطة المحلية، وسيكون حساب بنكي ومستقل لميزانيات السلطات. عمليا، الحديث عن سيطرة حقيقية على مناقصات السلطة المحلية من جانب مسؤول حكومي.

في السلطات الصفراء سيكون حساب بنكي خاص مع اثنين من المفوضين بالتوقيع (أحدهم من جانب وزارة المالية) وفي مجالات لديهم مخاوف حيالها، مثل جمع القمامة، السفريات وخدمات أخرى، الميزانية سيتم تحويلها فقط عن طريق آليات خارجية. أما في السلطات الخضراء ستكون رقابة خفيفة، تتعلق بتحويل الأموال عن طريق تحويلات مالية أو شركة خدمات مالية، بدون شيكات ونقود عادية، ، بفواتير رقمية ومناقصات شفافة.