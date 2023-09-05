الإمارات تستثمر 4.5 مليارات دولار في الطاقة المتجددة بإفريقيا

وقال الوزير، إن "بلاده ستخصص 4.5 مليارات دولار لإطلاق مشاريع الطاقة النظيفة المربحة في إفريقيا".

أكدت الإمارات، اليوم الثلاثاء، خطط لاستثمار مبلغ 4.5 مليارات دولار في مجال الطاقة المتجددة بالقارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، في أعمال قمة المناخ الإفريقية، التي بدأت أمس الإثنين وتستمر ثلاثة أيام في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال الوزير، إن "بلاده ستخصص 4.5 مليارات دولار لإطلاق مشاريع الطاقة النظيفة المربحة في إفريقيا".

وتابع المسؤول الإماراتي الذي يدير كذلك شركة مصدر للطاقة المتجددة في بلاده، وشركة النفط الحكومية "أدنوك"، أن "فرضية خسارة إفريقيا في مجال الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ استثمارات فيها، يعني خسارة لنا جميعا"، مردفا : "لذلك.. قررنا ضخ الاستثمارات الهادفة إلى إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030".

وفي كلمة منفصلة له، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال أعمال القمة، إلى الحذو حذو الإمارات في الاستثمار بالطاقة المتجددة في إفريقيا.. "واجبنا جعل إفريقيا قوة عظمى لإنتاج الطاقات المتجددة".

وترأس الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ "كوب 28" (COP28)، إذ ستعقد القمة في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

ورغم كونها مصدرا رئيسا للمواد الخام الداخلة بصناعة محطات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية، إلا أن إفريقيا تعاني من شح استثمارات الطاقة المتجددة، ووفرة إمدادات الكهرباء.