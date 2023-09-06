صندوق جاريد كوشنير المدعوم بأموال سعودية يستثمر لأول مرة بشركة إسرائيلية

الصندوق استثمر مبلغ 570 مليون شاقل في شركة "مجموعة شلومو" الاسرائيلية بمجال السيارات والائتمان

أعلنت مجموعة "شلومو" الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأنها وقعت اتفاقية لبيع 15% من أسهم شركة السيارات والائتمان التي تملكها المجموعة صندوق الاستثمارات الأمريكي "أفينيتي برتنرس" التي يملكها جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بقيمة 570 مليون شاقل، وبهذا تقدر قيمة النشاط التجاري والائتماني للمجموعة بحوالي 3.8 مليار شيكل.

وعمليا ، في حال حصولها على كافة الموافقات المطلوبة والمضي قدما بالفعل، فإنه يدور الحديث عن الاستثمار الأول لكوشنير بشركة إسرائيلية. وفي العام الماضي جمع الصندوق ثلاثة مليارات دولار من دول الخليج، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال)مليارين منها من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويشار إلى أن كوشنير شغل خلال فترة ولاية ترامب منصب كبير المستشارين، ومن خلال منصبة بنى علاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة في البلاد.

وذكر التقرير أن مجموعة شلومو ستقيم بموجب الاتفاق شركة جديدة تابعة لها تحت اسم "شلومو القابضة"، والتي ستدمج خلالها الأنشطة المشتركة بمجال المركبات (تأجير وبيع سيارات) والائتمان. وستحتفظ شركة شلومو بـ85% من رأس المال للشركة الجديد والصندوق سيحتفظ بـ15% منه.

كما اتفقت الجهات على آلية تعديل القيمة بناءً على النتائج المستقبلية، بحيث لا تتجاوز نسبة ملكية الصندوق في الشركة الجديدة حوالي 18%. وسيقوم الصندوق بتعيين مدير ومراقب في مجلس إدارة الشركة الجديدة.

بالاضافة الى ذلك، أقرت مجموعة شلومو وافينتي بارتنرز اتفاقية أصحاب الأسهم والتي تنص على أن الشركة الجديدة ستتبنى سياسة توزيع الأرباح، ابتداء من السنة الخامسة من اتمام الصفقة وعلى مدار ثلاث سنوات، يحق للصندوق أن يطلب من مجموعة شلومو شراء كافة ممتلكاتها في المشروع المشترك الجديد بسعر السوق، وفقا للآلية المتفق عليها بين الطرفين. إذا اختارت مجموعة شلومو عدم شراء الممتلكات من الصندوق، فسيحق للصندوق أن يطلب طرحًا عامًا أوليًا (IPO) للشركة الشريكة في البورصة.

كما اقر الاتفاق أنه كلما عمل الصندوق على دفع صفقات للشركة المشتركة في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يحق للصندوق توزيع الأرباح من هذه المعاملات وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.