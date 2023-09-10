الجزائر تسمح باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء

وطلب البيان من الراغبين في الاستيراد، إرفاق ملفاتهم ببرنامج سنوي مرتقب كما هو مطلوب (تقديرات للكميات التي سيتم استيرادها).

أكدت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، إصدار رخص لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والبيضاء المجمدة، من الخارج، وذلك جراء ندرة في الأسواق وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

جاء ذلك وفق بيانين منفصلين لوزارة الفلاحة (الزراعة)، في وقت تعاني الأسواق المحلية ندرة في الكميات، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

وبخصوص اللحوم البيضاء المجمدة، أفاد البيان أنه "تم فتح باب استيراد هذه المنتجات، في إطار تموين السوق الوطنية".

وطلب البيان من الراغبين في الاستيراد، إرفاق ملفاتهم ببرنامج سنوي مرتقب كما هو مطلوب (تقديرات للكميات التي سيتم استيرادها).

وفيما يتعلق باللحوم الحمراء، أفاد بيان منفصل للوزارة، "أنه في إطار تموين الأسواق الوطنية، لا سيما اللحوم الحمراء، تم فتح استيراد لحوم البقر الطازجة و المبردة والمعبأة، ولحوم الغنم الطازجة والمبردة والمجمدة"، وحددت الوزارة آجال لإيداع ملف طلبات تراخيص الاستيراد من 10 إلى 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

كما أعلنت الوزارة، تعديلات على شروط استيراد العجول الموجهة للتسمين، بعد "النقص الكبير والملحوظ في وفرة بعض سلالات العجول الموجهة للتسمين"، وقالت: "يشترط أن لا يقل وزنها عن 420 كيلوغراما".

ومنذ سنوات تفرض السلطات الجزائرية، شرط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة، لإجراء عمليات استيراد معظم السلع والمنتجات من الخارج، في إطار مساع حكومية لكبح نزيف النقد الأجنبي.

وكانت قد حظرت الجزائر منذ نحو عقد، استيراد اللحوم البيضاء من الخارج، بالنظر لوجود إنتاج محلي يغطي احتياجات السوق.