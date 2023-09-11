إطلاق شركة للترويج للسياحة العلاجية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة

الشركة أنهت تجهيزاتها في إسرائيل لاستقبال المرضى وحاليا بدأت العمل في دول الامارات لخلق تعاون

كجزء من العلاقات التجارية والثقافية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ، تم إطلاق إول فرع لـ Solina Medical Tours في 1 أيلول/سبتمبر 2023 في دبي، بمشاركة سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك وشخصيات إماراتية هامة.

ويشار الى أن Solina Medical Tours تابعة لمجموعة Solina Group التي يملكها رجلي الأعمال أمير صليح ونسيم عواد ، وستعمل في مجال إنقاذ الإروح وتعزيز السياحة العلاجية من الشرق الأوسط عموما ومن الإمارات على وجه الخصوص.

وقال السفير الإسرائيلي في كلمته خلال الافتتاح حول أهمية العلاقات التجارية والثقافية مع الإمارات معربا عن رضاه حول الزيادة الكبيرة بالتجارة بين البلدين، وأضاف متحدثا عن أهمية Solina Medical Tours لكونها تعمل في إنقاذ البشر للعلاقات بين البلدين.

بينما تحدث صاحب الشركة أمير صليح في كلمته عن الرؤية التي قادته لاقامة الشركة مشيرا الى أن عمله كسائق سيارة إسعاف مع عمله في مجال السياحة خلق فكرة إقامة هذا المشروع الهام، وتحدث بانفعال عن معنى الاسم سولينا باللغة النرويجية وهي الكفاح من أجل العائلة- وهكذا سنعمل لصالح كل زبون.

وأنهت الشركة تجهيزاتها في إسرائيل لاستقبال المرضى وحاليا بدأت العمل في دولة الإمارات العربية على خلق تعاون مع الحكومة ومع مختلف الأطراف في مجال الطب لإنقاذ البشر.