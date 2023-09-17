السعودية الأقوى عربيا وإسلاميا والتاسعة عالميا بحسب تصنيف أمريكي وإسرائيل بالمكان الـ11

التصنيف أجراه موقع أمريكي، وتتصدر به الولايات المتحدة وتحتل المكان الأول ، في حين تحتل الصين المكان الثاني، وروسيا المكان الثالث

تصدرت الولايات المتحدة تصنيف موقع US News واحتلت المكان الأول كأقوى دولة في العالم للعام 2023 ، في حين احتلت المملكة العربية السعودية المكان التاسع عالميا والأول عربيا وإسلاميا، بينما احتلت إسرائيل المكان الـ11 عالميا.ويفحص هذا التصنيف عدة مجالات تمتلكها كل دولة ، إضافة الى قوتها السياسية ، الاقتصادية والعسكرية والسياسة الخارجية والأمنية.

الولايات المتحدة احتلت المكان الأولى عالميا ووصفها الموقع بأنها "القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم"، في حين احتلت الصين المكان الثاني، وهي الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم هي أيضًا ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتخضع لسيطرة شديدة من قبل الحزب الشيوعي.

ورغم الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على اقتصادها إلا أن روسيا تحتل المكان الثالث ، ويعود ذلك بفضل مساحتها الجغرافية الكبيرة فهي أكبر دولة من ناحية المساحة وبفضل استخراجها للغاز والنفط. وتأتي ألمانيا في المكان الرابع وبعدها المملكة المتحدة في المكان الخامس أما كوريا الجنوبية تحتل المكان السادس.

فرنسا تحتل المكان السابع بينما تحتل اليابان المكان الثامن، في حين تحتل المملكة العربية السعودية المكان التاسع عالميا، وهي بذلك الاولى عربيا وإسلاميا، ووصفها الموقع بأنها "أكبر دولة في الشرق الأوسط وتقع جميع أراضيها وثرواتها داخل حدودها. وتحتل إسرائيل بحسب التصنيف المكان 11.