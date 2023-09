النيابة السعودية تحذر من عقوبات مشددة وقاسية جدا لمن يزيف العملة، فما هي؟

حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية من عقوبة تزييف العملة السعودية وقالت في بيان نشرته عبر منصة إكس "ان عقوبة تلك لمخالفة تكون بالسجن وغرامة مالية" وشددت أنه :" لا تهاون في مثل هذه المخالفة وأن الجميع يجب عليهم الحذر من العقوبات المطبقة على مختلف المخالفات"

