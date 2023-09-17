النيابة السعودية تحذر من عقوبات مشددة وقاسية جدا لمن يزيف العملة، فما هي؟

القانون السعودي يفرض عقوبات شديدة جدا على كل من يزيف العملة إن كان مواطنا سعوديا أو وافدا اليها

حذرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية من عقوبة تزييف العملة السعودية وقالت في بيان نشرته عبر منصة إكس "ان عقوبة تلك لمخالفة تكون بالسجن وغرامة مالية" وشددت أنه :" لا تهاون في مثل هذه المخالفة وأن الجميع يجب عليهم الحذر من العقوبات المطبقة على مختلف المخالفات"

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وبحسب بيان النيابة فإن "تزييف العملة من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، بحيث تفرض على المخالفين عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عام، إضافة إلى الغرامة المالية التي قد تصل إلى نصف مليون ريال" وذكرت النيابة العامة، أن "النظام الجزائي الخاص بتزييف أو تقليد النقود قد أضاف حماية عدلية رفيعة للنقد، من جميع أشكال وصور الجناية، وقد أقر النظام عقوبات مشددة، سيتم تطبيقها على كل من يقوم بالاعتداء عليها، وذلك بالنسبة للنقود الورقية والمعدنية على حد السواء".

وذكرت النيابة العامة في بيانها :"أن كل من قام بتزييف أو تقليد النقود المتداولة ضمن النظام السعودي أو حتى خارج الدولة، أو حتى من قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو حتى الترويج لها، سيتم معاقبته بالسجن، لمدة قد تصل إلى 25 عام، بالإضافة إلى غرامة مالية لمدة تصل إلى 500 ألف ريال".

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