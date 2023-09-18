احتلت الجزائر المرتبة الثانية في قائمة كبار مصدري الغاز إلى أوروبا عبر الأنابيب، بعد النرويج التي احتلت المرتبة الأولى، وقبل ثلاثة دول أخرى منها روسيا"

ذكر تقرير نشره موقع “الطاقة” المختص بأسواق الطاقة، استنادا إلى تقرير للجمارك الفرنسية، "ارتفاع واردات فرنسا من الغاز الجزائري لتبلغ 49.9 في المئة من إجمالي واردات فرنسا من الغاز، وهو ما يجعل الغاز الجزائري أهم مصادر الطاقة في فرنسا" ليرتفع خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 92.1 في المئة، وهو ما يعادل نصف الكمية التي استوردتها فرنسا من الغاز.

حيث احتلت الجزائر المرتبة الثانية في قائمة كبار مصدري الغاز إلى أوروبا عبر الأنابيب، بعد النرويج التي احتلت المرتبة الأولى، وقبل ثلاثة دول أخرى منها روسيا" بحسب بيانات الشهر المنصرم، وتسعى فرنسا إلى زيادة وارداتها من الغاز الجزائري وذلك ضمن خطط أوروبا للإبتعاد عن الغاز الروسي، لكنها تعرف منافسة من طرف إيطاليا التي استفادت من خطوات استباقية على منافسيها الأوربيين.

وبحسب الوثيقة التي جاءت ضمن الرسالة الاقتصادية لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمنة الفرنسية، التي اطلع عليها موقع"الطاقة”، فقد أكد التقرير على أن "الكمية تقدر قيمتها بـ 1.6 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "صادرات الجزائر إلى فرنسا من المحروقات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من هذا العام. وبلغت نموا يقدر بنحو 35.1 في المئة، مقارنة مع نفس المدة العام المنصرم"

وفي السياق إضافة إلى الصادرات الخام، ارتفعت أيضا الواردات الفرنسية من المشتقات النفطية الجزائرية خلال السداسي الأول لهذا العام بنسبة 9.6 في المئة، مقارنة بنفس الفترة العام المنصرم"، وهو ما يوكد، حسب موقع “الطاقة”، "توجه وزارة الطاقة ومجمع سونطراك، لدعم التكرير وتطوير المصافي بدلا من الإكتفاء بتصدير المواد الخام"