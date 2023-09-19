بمشاركة حوالي 14 ألف مندوب يمثلون 190 بلدا عضوا في المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون بالقطاع العام (بنوك مركزية، وزراء المالية والتنمية وبرلمانيون

اعلن البنك وصندوق النقد الدوليين في بيان مشترك، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، من 9 إلى 15 أكتوبر/أكنوبر الوشيك، بمشاركة حوالي 14 ألف مندوب يمثلون 190 بلدا عضوا في المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون بالقطاع العام (بنوك مركزية، وزراء المالية والتنمية وبرلمانيون) وبالقطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني وخبراء جامعيون. وتنعقد هذه الاجتماعات بالقارة الإفريقية لأول مرة منذ خمسين عاما.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "أعلن بمعية وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ورئيس البنك العالمي، أن الاجتماعات ستنعقد في موعدها المبرمج من قبل" أي من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل بمراكش".

وأعربت كريستالينا جيورجييفا، التي تشارك في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم الصندوق والبنك العالمي عن شكرها لـ"السلطات والشعب المغربيين للاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية" وتابعت"سنقوم بكل ما نستطيع، كمؤسسات، من أجل مساعدة المملكة عقب الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم وعمالة بالمملكة" واكدت على أن "الأمر يتعلق برسالة تضامن مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي".

وأشارت كريستالينا جيورجييفا إلى أن "هذا ما ستجسده بالضبط الاجتماعات السنوية" عندما سيلتئم العالم بالمغرب.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن المغرب سيشكل ملتقى لمناقشة رهانات عالمية في وقت يبدو فيه التعاون أمرا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مع التركيز على التحديات وكذا الفرص خاصة في افريقيا والشرق الأوسط.