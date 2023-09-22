بعد لقاء نتنياهو زيلينسكي: إسرائيل ليست مدرجة في قائمة الدول التي يمكنها تداول العملات الأجنبية في البورصة الروسية

إسرائيل ليست مدرجة في قائمة الدول التي يمكنها تداول العملات الأجنبية في البورصة الروسية

إسرائيل ليست مدرجة في قائمة الدول التي يمكنها التداول بالعملات الأجنبية في البورصة، وكما ورد اليوم (الجمعة) في هيئة البث الإسرائيلية (كان)، واقرّت روسيا قائمة تعرف بـ "الدول الصديقة والمحايدة" التي يمكن لبنوكها التداول في أسواق الصرف الأجنبي في البورصة الروسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات روسيا تخفيف الضغط على الروبل، بسبب تراجع قيمة العملة وسحب الأموال من البلاد.

وتضم القائمة النهائية لروسيا 33 دولة، لكن إسرائيل ليست مدرجة في القائمة - على الرغم من ظهورها في المسوّدة الأولية التي تم توزيعها في سبتمبر. وكتب نائب رئيس الوزراء الروسي في بيان نشره: "يهدف هذا الإجراء إلى زيادة كفاءة التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى الدول الصديقة والمحايدة".

وعلى الرغم من عدم وجود تغيير في تعريف موسكو لإسرائيل كدولة صديقة لروسيا، إلا أنه قد تكون هناك إشارة أولى لتغيير الاتجاه هنا، بعد ان نشرت القائمة بعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع زيلينسكي. ومن الممكن ألا تظهر إسرائيل في القائمة بسبب قلة حجم التجارة بالروبل من جانب إسرائيل، وبالتالي فهي مسألة "تقنية". لكن البعض يزعم أن هذه إشارة روسية، تأتي بعد هجوم بوتين على الأوليغارشيين الروس الذين فروا إلى إسرائيل.