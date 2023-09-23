الجزائر تعلن عن "وقف فوري" لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا

القرار لأجل غير مسمى ويأتي القرار بعد اعلان السلطات الفرنسية العثور على مرض معد ببعض مزارع الأبقار

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم السبت عن "وقف فوري" لأجل غير مسمى لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا، بعد اكتشاف مرض معد على أراضيها، ويأتي القرار بعد اعلان الجزائر قبل أسبوعين السماح باستيراد عجول الذبح والتسمين.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية أن "الوزارة وبعد استشارة السلطة الوطنية للبيطرة قررت الايقاف الفوري (ولم تحدد مدة) لاستيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا".

وذكر البيان أن هذا الإجراء الوقائي :"يأتي بأثر استعجالي عقب ظهور مرض معد هو مرض النزفية الوبائية، الذي يؤثر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية في فرنسا، والذي تم الإعلان عنه رسميا من قبل السلطات الصحية هناك". وكانت السلطات الفرنسية أعلنت قبل يومين عن اكتشاف المرض في مزارع جنوب غربي البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد قرار السلطات الجزائرية قبل أسبوعين الترخيص مجددا باستيراد عجول الذبح والتسمين بهدف توفير اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية بعد ارتفاع اسعارها بصورة قياسية.

وتفرض السلطات الجزائرية منذ سنوات شرط الحصول على ترخيص من وزارة التجاره للسماح باستيراد معظم السلع والمنتجات من الخارج. كما أنها حظرت منذ عقد من الزمن استيراد اللحوم البيضاء من الخارج.