ارتفاع التجارة بين بين روسيا والبلدان الأفريقية بنسبة 43 في المائة

الدول الخمس الأفريقية الأولى من حيث حجم التبادل التجاري مع روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2023، هي مصر ثم الجزائر فالمغرب وتونس وليبيا.

كشفت مواد أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وأوردتها صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والبلدان الأفريقية ارتفع بنسبة 43.5 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ليبلغ 15.5 مليار دولار.

وأظهر المكتب الصحافي لوزارة التنمية الاقتصادية الذي أكد دقة الأرقام بأن الدول الخمس الأفريقية الأولى من حيث حجم التبادل التجاري مع روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2023، هي مصر ثم الجزائر فالمغرب وتونس وليبيا.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الحصة الإجمالية لهذه الدول في إجمالي ناتج الاقتصاد العالمي في عام 2022 بلغت 1.8 في المائة، وتتصدرها مصر بنسبة 1 في المائة.

وتعد ليبيا الدولة ذات الاقتصاد الأكثر تذبذبا من بينها، حيث انهار اقتصادها بنسبة 12.8 في المائة في عام 2022، ومن المتوقع أن يتعافى بنسبة 17.5 في المائة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كشف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا بلغ 18 مليار دولار في عام 2022، فيما أوضح مجلس الاتحاد أن 14.8 مليارا منها صادرات روسية.

وأشار بوتين إلى أن أكثر من 50 في المائة من الإمدادات الروسية إلى أفريقيا هي سيارات ومعدات وكيماويات ومواد غذائية، فيما توقفت الهيئة الفيدرالية الروسية للجمارك منذ عام 2022 عن نشر تفاصيل التجارة الخارجية الروسية.