المغرب : الحكومة تصرف أول دفعة دعم مادي للأسر المتضررة من الزلزال

قالت اللجنة في بيان لها، إنه "يمكن للأسر المتضررة من الزلزال، التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم التماس لدى اللجان الإقليمية المعنية"

أكدت الحكومة المغربية، بدء صرف المساعدات العاجلة المحددة بـ2500 درهم شهريا والذي يعادل 250 دولار لمدة سنة، للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا من جراء الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسابيع.

وحسبما جاء خلال الاجتماع الخامس للجنة "بين وزارية" مكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الرباط، أمس الإثنين، فإنه من المقرر بدء صرف المساعدات من 6 وحتى 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري،

وقالت اللجنة في بيان لها، إنه "يمكن للأسر المتضررة من الزلزال، التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم التماس لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه".

وفي نفس السياق، اتخذت اللجنة عدة إجراءات طارئة، إذ أطلقت عملية تأهيل وتوسيع الطرق، وذلك في مرحلة أولى ستشمل فتح وتوسيع الطريق الرابط بين منطقتي ويرغان وثلاث نيعقوب، والطريق الرابط بين تيزي نتاست وتفنكولت.

كما تم دعم المزارعين لتعزيز إنتاج الشعير والأعلاف المركبة في المناطق المتضررة.

هذا وقد أعلنت اللجنة عن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بشكل فوري وعاجل، بما في ذلك إعادة بناء أكثر من ألف مدرسة، وتأهيل 42 مركزا صحيا، وتعزيز البنية التحتية للمناطق التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

وكشفت اللجنة التي يرأسها أخنوش تخصيص مبلغ قدره 2.5 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير الآثار الناجمة عن الزلزال، لدعم وتمويل هذه المشاريع في قطاعات متعددة، مثل التعليم والصحة والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف.

هذا وقد دعا الائتلاف الوطني بالمغرب في عريضة مرفوعة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى تخصيص يوم 8 شبتمير/ أيلول من كل عام يوما وطنيا، وجعلها مناسبة مميزة لدعم المشاريع الاجتماعية، تأريخا لروح التضامن بين المغاربة والتحامهم بملكهم إثر زلزال الحوز.