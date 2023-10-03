تقرير: المغرب يعتمد استراتيجيته المائية لضمان تزويد السكان والزراعة بالمياه

كان المغرب قد أطلق في 10 مايو/أيار 2022 خطة عمل لمكافحة آثار الجفاف، بالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر بشكل سلبي على سير موسم الفلاحة

منذ عقود والمغرب يعتمد على السدود ضمن استراتيجيته المائية لضمان تزويد السكان والزراعة بالمياه، حيث يوجد في المملكة 149 سدا كبيرا، والذي يساعد على تخزين الماء وسقي مساحات واسعة من الحقول، فضلا عن توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء.

وكشفت وزارة التجهيز والماء،أن حجم المياه المخزنة في السدود حتى 3 سبتمبر/أيلول الماضي بلغ نحو 4.3 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 26.7 بالمئة معدل امتلاء، مقابل 36 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

لكن رغم هذا، إلا أن توالي سنوات الجفاف جعل الطلب يتزايد على المياه، مما جعل المغرب يغير من استراتيجيته، حيث بدأت المملكة في تقوية وزيارة عدد السدود، والاعتماد على موارد أخرى من مصادر المياه مثل تحلية مياه البحر، وتشييد قنوات مائية لربط مناطق تعرف كميات وافية من المياه بمناطق تعرف شحا في المادة الحيوية.

وكان المغرب قد أطلق في 10 مايو/أيار 2022 خطة عمل لمكافحة آثار الجفاف، بالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر بشكل سلبي على سير موسم الفلاحة وتوفر المراعي.

وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، "تعليماته للحكومة لتفعيل الإجراءات العاجلة لبرنامج مكافحة آثار الجفاف"، وفق بيان للديوان الملكي صدر حينها.

ووفق البيان "تم تخصيص اعتمادات إضافية لرفع إجمالي ميزانية البرنامج الوطني إلى 143 مليار درهم (14.3 مليار دولار)"، وتمت "برمجة سدود جديدة، ومعاينة تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستتمكن من رفع قدرة التخزين إلى 6.6 مليارات متر مكعب من المياه العذبة".

هذا وقد سارعت وزارة التجهيز والماء، في اليوم الموالي للزلزال الذي ضرب شمال ووسط المملكة في 8 سبتمبر/ أيلول، إلى رصد حالة السدود في المناطق المتضررة من الزلزال.

وقالت الوزارة إنها رصدت حالة السدود في 9 سبتمبر، وتبين أنه لم يحدث أي ضرر بهذه البنى التحتية المائية، ما عدا انقطاع التيار الكهربائي بسد واحد، وأوضحت في منشور بصفحتها الرسمية بفيسبوك، أن "مياه سد واحد تعكرت لفترة وجيزة".

ورغم الموت والدمار الذي خلفهما الزلزال، إلا أن انشقاق الأرض فجّر عددا من الينابيع في بعض المناطق المتضررة، ليمنح أملا جديدا في الحياة لسكانها.

وأخرجت الأرض عيونها في عدد من المناطق، منها قرية "أغزر" التابعة لمدينة شيشاوة (وسط)، وبدأت مياهها في التدفق لتشكل جداولا، أدخلت السعادة على نفوس الأهالي المكلومة.