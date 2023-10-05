قريبًا لأول مرة: انطلاق رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى المكسيك

حاليا يتعين على الإسرائيليين الذين يرغبون بالوصول إلى مكسيكو سيتي أو منتجع كانكون القيام برحلات تتضمن محطات توقف طويلة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو كندا، وتكبدوا الخسائر في المال والوقت

توصلت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجيف إلى اتفاق مع نظرائها المكسيكيين لتسيير رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل ومكسيكو سيتي وكانكون، وفقا لتقرير صادر عن موقع "والا".

ومن المتوقع أن يؤدي الإجراء الجديد إلى تقصير وقت السفر بشكل كبير إلى هذه الوجهات المطلوبة، والتي تتطلب حاليًا توقفات متوسطة، مما يطيل الرحلة إلى أي مكان من 18 إلى 30 ساعة.

في الوقت الحالي، يتعين على الإسرائيليين الذين يسعون للوصول إلى مكسيكو سيتي أو منتجع كانكون القيام برحلات تتضمن محطات توقف طويلة ومتعددة في أوروبا أو الولايات المتحدة أو كندا، طالما انطوت على إزعاج كبير للمسافرين، سواء من حيث الوقت أو التكاليف.

وأعربت وزيرة النقل ميري ريجيف عن حماسها لهذا المشروع الجديد قائلة: "إن الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل إلى المكسيك ستوفر على الركاب ساعات طويلة والكثير من المال". كما قالت إن ذلك سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الإسرائيلي، ويزيد الاتصال العالمي، ويسهم في خفض تكاليف الطيران إلى هذه المسارات الجديدة.

خلال زيارتها للمكسيك، أتيحت لريجيف الفرصة لتفقد المطارات في مكسيكو سيتي، بما في ذلك المطار الدولي الذي تم تشييده حديثًا والمعروف باسم "فيليبا أنجيليس" (AIFA)، بالإضافة إلى المطار الدولي في كانكون.

PEDRO PARDO (AFP/File) أثار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليساري المناهض للمؤسسات والذي تولى منصبه هذا الشهر، قلق الأسواق عندما ألغى مشروع مطار مكسيكو سيتي الذي تبلغ تكلفته 13 مليار دولار.

كما التقت بوزير النقل في مكسيكو سيتي، أندريس لاجو، لمناقشة تحديات النقل المتبادل، مثل إدارة الازدحام وحلول النقل الذكية.

تلقى وزير المواصلات المكسيكي ونائبه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر دولي للنقل يركز على الذكاء الاصطناعي، من المقرر عقده في إسرائيل في نوفمبر المقبل.