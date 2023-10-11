بنك إسرائيل يرصد محاولات لاستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمختطفين والمفقودين

قالت شركة بطاقات يسراكارت إنها مثل جميع الشركات المالية وشركات بطاقات الائتمان، تراقب القضية منذ اللحظة الأولى وتعمل على حلها

حظر بنك إسرائيل المعاملات التي وجد أنها تتم من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمختطفين والمفقودين في قطاع غزة، على ما أفاد البنك، الأربعاء، في تقرير نشرته هيئة البث الرسمية كان.

وأوضح بنك إسرائيل أنه سيتم إعادة الأموال للعائلات بالكامل في حال تم استخدامها وفق ما ينص القانون الذي يقضي بوجوب إرجاع أموال لكل من يتعرض للنصب أو السرقة.

Chaim Goldberg/Flash90 جنود إسرائيليون وسط الدمار الذي خلفه مسلحو حماس في كيبوتس كفار عزة، بالقرب من الحدود مع غزة، جنوب إسرائيل.

وقالت شركة بطاقات يسراكارت إنها مثل جميع الشركات المالية وشركات بطاقات الائتمان، تراقب القضية منذ اللحظة الأولى وتعمل على حلها. وبحال استدعى الأمر سيتم حجب التذاكر. وأضافت أن الشركة "أنشأت فرقًا مخصصة لهذه القضية وتدير خطًا ساخنًا مخصصًا لهذه الاستفسارات".

وتابعت "كما أننا لم نتلق من الدولة قائمة بأسماء الأشخاص المفقودين، وبالتالي فإننا نعتمد فقط على التقارير الواردة من العائلات والمجتمعات المحلية ووكلاء الأمن المعتمدين. ويجب التأكيد أيضًا على أنه وفقًا للقانون، فإن خدمات الدفع، على البطاقات إذا تم إساءة استخدامها، سيتم إعادة المبالغ التي خصمت."

في الوقت نفسه، نشر رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت تغريدة على حسابه في تويتر كتب فيها أنه تلقى استفسارات من عائلات حول القضية. وبحسب قوله، فقد تحدث مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات الائتمان، الذين قالوا إنهم يتابعون قوائم القتلى والمختطفين، ويمنعون الشراء من غزة، كما أنه إذا تمت عمليات أو سحب في الحسابات، فستتم إعادة الأموال.